Направлялось в Измаил: РФ открыла огонь по иностранному кораблю в Черном море (фото)

По данным Минобороны РФ, вертолет Ка-29 высадился на борту "Сукру Окан", чтобы провести досмотр. На требование застопориться экипаж корабля под флагом Палау не ответил.

Российские войска открыли предупредительный огонь утром 13 августа в юго-западной части Черного моря после того, как грузовое судно "Сукру Окан", которые шло курсом в украинский порт Измаил, проигнорировало требование остановиться со стороны корабля "Василий Быков". Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российских военных, предупредительные выстрелы в воздух были сделаны, чтобы заставить остановиться капитана корабля, шедшего под флагом Палау.

Зерновоз "Сукру Окан" в Черном море

После остановки вертолет российских войск Ка-29 высадился на борту "Сукру Окан" и военные РФ провел досмотр, утверждается в публикации российского ведомства.

С экипажем корабля провели переговоры и судно застопорилось. Сообщается, что по завершении досмотров работ корабль проследовал в направлении украинского порта.

Корабль "Сукру Окан" Корабль "Сукру Окан" Корабль "Сукру Окан" Корабль "Сукру Окан" Фото: marinetraffic.com.

Зерновоз "Сукру Окан"

Кораблю "Сукру Окан" 34 года, его построили в 1989 году, оно ходит под флагом Палау.

Патрульный корабль "Василий Быков"

Корвет "Василий быков"

Это серия российских корветов 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. В августе 2022 года сообщалось, что украинские военные в Черном море повредили корабль "Василий Быков" в районе Одессы. Судно участвовало в прикрытии захваченных вышек "Бойко" и в блокаде Черного моря.

В конце прошлого месяца Вашингтон пригрозил Москве серьезными последствиями за нападения на корабли в Черном море, в акватории которого находятся суда практически из каждого уголка мира.

В Минагрополитики Украины, в свою очередь, объяснили, что зерновой коридор может работать и без участия Москвы.

Напомним, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Турции. По информации турецких журналистов, главными темами беседы должны стать возобновление "зерновой сделки" и обмен военнопленными.

Также сообщалось о трехметровой пробоине, которая образовалась на месте удара по кораблю "Оленегорский горняк". Более того, украинские военные получат необычные подводные дроны REMUS для прорыва обороны противника.