Украина получит истребители F-16: что о них известно (фото)

Украина получит истребители F-16 Block 20 MLU, уточнил военный аналитик Фокуса Игаль Левин. Конструктор самолета подойдет для любой миссии.

В Нидерландах 20 августа одобрили поставки Украине истребителей F-16. Речь идет о F-16 Block 20 MLU. Об этом 20 августа сообщил военный аналитик Фокуса Игаль Левин в своем Telegram-канале.

По его словам, у истребителя есть радар APG-66(V)2A, который видит на 150 километров. Более того, у него полная номенклатура вооружений — от Sidewinder и AIM-120, и до любых бомб с лазерным или GPS наведением. Этот конструктор подойдет под любую миссию.

Украина получит истребитель F-16

20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Кроме этого, Владимир Зеленский побывал в кабине истребителя F-16.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что учения на истребителях F-16 уже начались. В частности, в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров.

18 августа стало известно о том, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

Напомним, кандидат физико-математических наук Алексей Парновский объяснил, как разбираться в различных версиях самолета F-16, каждая из которых означает поколение истребителя.

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