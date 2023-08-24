Бойцы 126 бригады ТРО FPV-дронами уничтожили российскую БРЭМ на Херсонщине (видео)

Для уничтожения военной техники украинским защитникам понадобились два БПЛА-камикадзе, рассказал блогер Стерненко.

Бойцы 126 отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) с помощью двух FPV-дронов. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram.

Также бойцы поразили российскую зенитную самоходную установку в Херсонской области.

"После удара по самоходной зенитной установке воины 126 бригады ТРО двумя дронами побили еще российскую БРЭМ", — сказал Сергей Стерненко.

Блогер показал моменты прилета по российской БРЭМ. На видео видно, как после столкновения дронов с целью в небо поднимается густой дым.

FPV-дроны: что о них известно

Это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV).

Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части дрона. Формально FPV-дроном можно считать любой БПЛА со встроенной камерой, однако в последнее время под ними подразумеваются быстрые квадрокоптеры, управляемые при помощи специальной гарнитуры.

Существует три типа FPV-дронов:

гоночные (легкие и маневренные);

кинематографические (записывают видео в высоком качестве);

фристайл (занимают нишу посередине).

Основатель общественной организации "Черкасский институт города" Иван Подолян заявил, что современный FPV-дрон является конструктором, который позволяет собрать летательный аппарат под конкретные нужды. Инженеры подбирают двигатели, аккумуляторы, рамы, полетные контроллеры, регуляторы тока, системы передачи видео и радиосигнала, учитывая необходимые технические характеристики, и добавляют боевую часть со взрывчаткой.

Операторы FPV дронов управляют ими с помощью очков, а не мониторов или экранов смартфонов. БПЛА могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места, в частности в люки танков. Кроме этого, дроны являются быстрыми, они разгоняются до 170 км/ч.

Фото: Скриншот

Напомним, 24 августа СБУ рассказала о потерях Вооруженных сил Российской Федерации за неделю. В частности, враг потерял комплексы наблюдения "Муром" и "Гренадер", РЭБ, САУ, Т-90 и и Т-72 и прочее.

23 августа стало известно о том, что украинские бойцы уничтожили и повредили две пушки Д30, одну САУ "Акация", две пушки Д20, две САУ "Гвоздика" в Донецкой области.