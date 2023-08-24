Начало в сентябре: США могут присоединиться к обучению пилотов ВСУ на F-16, — NYT

По словам журналистов, в Вашингтоне изменили подход к тренировкам украинских летчиков и могут заняться этим самостоятельно. Пентагон может сделать официальное заявление уже в четверг.

Соединенные Штаты Америки планируют начать обучать украинских пилотов на современных истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом говорится в материале The New York Times 24 августа.

Журналисты отметили, что сначала в Пентагоне заявляли о том, что начнут тренировать летчиков ВСУ лишь в том случае, если страны Европы выдадут максимум своих возможностей.

Теперь же подход изменился. Инструкторы США смогут заняться тренировками украинских пилотов сразу после того, как командование ВСУ определит их.

"Пока что непонятно, будут ли Соединенные Штаты обучать пилотов, которые первоначально предназначены для европейских учебных программ, или это будет дополнительная группа", — отмечают журналисты.

Изначально ожидалось, что Белый дом объявит официально об этом в четверг, когда Украина празднует 32-й День Независимости, однако на момент публикации материала этого не произошло.

Анонимный американский чиновник также прокомментировал слухи об этом. Он отметил, что пилотам сначала нужно будет пройти обучение английскому языку в Техасе и лишь после этого в Аризоне начнут реализовывать план многомесячной подготовки летчиков.

Обучение украинских пилотов на F-16: подробности

Уже несколько европейский стран согласились обучать летчиков ВСУ на современных истребителях F-16. Изначально речь шла о Нидерландах и Дании. Потом к коалиции присоединилась Греция, а на День независимости стало известно о решении Португалии помочь Украине.

"Португалия — участница нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", — заявил Владимир Зеленский после переговоров с коллегой Марселу Ребелу де Соза.

24 августа отмечалось, что Норвегия решила подарить Украине истребители F-16 и тем самым стала третьей страной, которая решилась на этот шаг.

20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом договорился глава государства и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время переговоров.

В тот же день Дания представила свой план обучения и заявила о намерениях передать ВСУ 19 истребителей в течение нескольких лет. Пилоты уже прибыли в страну.