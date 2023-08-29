Авиакатастрофа на Житомирщине: в Киеве началась церемония прощания с погибшим "Джусом" (видео)

Церемония проходила в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Информация о месте захоронения Андрея Пильщикова не уточнялась.

Во вторник 29 августа в 11:00 в Киеве началась церемония прощания с пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус", который погиб в авиакатастрофе на Житомирщине. Об этом сообщили корреспонденты "Новини.LIVE".

Отметили, что церемония прощания проходила в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

На данный момент информация о месте захоронения Андрея Пильщикова не уточнялась.

Гибель "Джуса" на Житомирщине

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа — столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате чего погиб летчик Андрей "Джус" Пильщиков и двое других пилотов — Вячеслав Минка, Сергей Проказин.

По факту авиакатастрофы на Житомирщине ГБР открыло уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Фото: ГБР

Напомним, представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пилот"Джус" был молодым офицером, который "грезил F-16 в украинском небе". Для этого он встречался с американскими чиновниками и постоянно держал связь с летчиками из Калифорнии.

29 августа стало известно, что летчикам, погибшим 25 августа в авиакатастрофе, присвоены новые воинские звания. Также они представлены к государственным наградам. В частности, капитану Андрею "Джусу" Пильщикову присвоено звание "майор" (посмертно), а майорам Вячесляву Минке и Сергею Проказину — воинское звание "подполковник" (посмертно).