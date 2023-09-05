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США объявят о передаче боеприпасов с обедненным ураном для ВСУ на следующей неделе, — СМИ

Артем Богомаз
Фото: Минобороны США | В США могут официально объявить о новом пакете помощи для Украины на следующей неделе

Анонимные американские чиновники утверждают, что предварительная сумма нового пакета помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов. Его полное содержимое еще уточняется.

Соединенные Штаты Америки могут официально объявить о передаче Украине снарядов с обедненным ураном уже на следующей неделе. Об этом говорится в материале агентства Reuters от 5 сентября.

Этот вид вооружения станет частью нового пакета военной помощи от Вашингтона. Снаряды могут выпускаться из американских танков Abrams, поставки которых состоятся также в ближайшие недели, и это значительно облегчает работу ВСУ в уничтожении танков ВС РФ.

Информацию о том, что анонс состоится на следующей неделе в комментарии агентству подтвердили сразу два американских анонимных источника.

"Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него будет включено. Стоимость и содержимое посылки еще уточняются. Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментариях", — говорится в сообщении.

Боеприпасы с обедненным ураном в Украине: последствия

Это впервые, когда США отправляют Украине оружие с обедненным ураном и вероятнее всего это вызовет споры, хоть Великобритания пошла на такой шаг еще в начале 2023 года.

Международная коалиция по запрету уранового оружия отмечает, что такие боеприпасы крайне опасны для здоровья, ведь его пары могут привести к раку или другим врожденным дефектам.

В то же время этот вид оружия крайне эффективен на поле боя, ведь чрезвычайная плотность урана дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться.

В материале агентства вспомнили, что США использовали боеприпасы с обедненным ураном во время войн в Персидском заливе и во время бомбардировок НАТО Югославии. Спустя годы можно было отметить, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет опасности для населения пострадавших регионов. При этом, очистить от него Украину после войны будет тяжело.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что ВСУ получили снаряды с обедненным ураном. После этого в РФ обвинили Великобританию в лицемерности. В первой партии помощи от Лондона было несколько тысяч боеприпасов для танков Challenger 2.