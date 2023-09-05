Российский пилот Кузьминов может помочь в борьбе против ВС РФ, — Юсов (видео)

Максиму Кузьминову поступило предложение остаться. Он пообещал рассмотреть его и, возможно, ответить положительно.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что российский военный летчик Максим Кузьминов, который перешел на нашу сторону и на сверхнизкой высоте пригнал вертолет Ми-8 в рамках спецоперации "Синица", может помогать ВСУ бороться против врага. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Midea Center Ukraine.

"Максим — свободный человек в свободной стране. Он может о своем будущем и сам рассказать. Насколько известно есть рассуждения о намерении присоединиться к сектору безопасности обороны Украины и дальше противодействовать российской военной агрессии и геноцидной войне", — сказал Андрей Юсов.

"Сегодня в руках украинских сил безопасности и обороны — ранее российский вертолет Ми-8 2016 года производства, то есть свеженький, вместе с пилотом, который не просто перешел на сторону добра и на сторону Украины, но, можно это приоткрыть, собирается помогать Украине дальше защищать свою независимость и суверенитет", — сказал Андрей Юсов.

Кроме этого, сам пилот Максим Кузьминов отметил, что ему поступило предложение остаться в Украине.

"В дальнейшем хочу связать свою жизнь с авиацией. Поступило предложение остаться здесь. Я рассмотрю обязательно, возможно, отвечу положительно", — сказал российский пилот.

Андрей Юсов отметил, что входе спецоперации "Синица" Украина получила вражескую технику, которая больше не будет работать на ВС РФ, а будет помогать Украине. Также ВСУ получали "бесценную информацию", груз, который перевозил вертолет, и пилота. Он убежден, что Кузьминов перешел на сторону Украины не из-за меркантильных соображений, ведь в РФ пилоты имеют достойную зарплату. Несмотря на это, Украина гарантировала вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Российский пилот заявил, что решил пойти на сотрудничество с ГУР из-за нежелания участвовать в преступлениях РФ. Максим Кузьминов был подписан на группу ГУР в Telegram. Под одной из публикаций он увидел контакты, по которым обратился. После этого создали секретный чат, и началась переписка между представителями украинской разведки и российским пилотом. Он отметил, что ему никто не навязывал свое мнение, это было только его решение.

"У меня в России остался самолет, две квартиры, почти пенсия. Меня многое на самом деле держало там, но сейчас для меня это не важно. Для меня самое главное было не участвовать в этих преступлениях", — пояснил он.

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Спецоперация "Синица": что известно

2 сентября глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8, пилот которого перегнал в Украину вертолет Ми-8 АМТШ, который загрузил компонентами для боевых самолетов. Разведки незаметно вывезли всю семью пилота из РФ и помогли перегнать воздушное судно с экипажем, который хотели захватить в плен, однако, по словам Буданова, "к сожалению, они были уничтожены".

В разведке показали пилота, который перегнал российский вертолет. Им оказался 28-летний Максим Кузьминов.

Напомним, российский пилот Максим Кузьминов рассказал, что ему известно о многих случаях, когда в Российской Федерации нерационально используют военные ресурсы. В частности, однажды командование перевозило кота.