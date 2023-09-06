"Все станет очевидным": омбудсмен призвал комиссию ООН посетить освобожденные ВСУ города и села

По словам Дмитрия Лубинца, действия российских военных против украинского народа четко подпадают под определение геноцида, изложенное в Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Представителям комиссии ООН следует посетить освобожденные украинскими войсками или расположенные недалеко от линии фронта города и села, где "все сразу станет очевидным". Так отреагировал на отчет Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, которая "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид", Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом.

"Первая форма этого военного преступления — убийство членов определенной группы лиц. В самой же ООН сообщали, что сейчас в Украине погибли 9 444 гражданских лиц", — отметил Лубинец.

Второй формой геноцида, по словам омбудсмена, является нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. "Здесь число еще больше. Из-за российской вооруженной агрессии почти 17 000 человек получили ранения", — указал Лубинец.

"Третья форма геноцида это — создание членам группы условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее уничтожение. Здесь стоит вспомнить массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре зимой и подрыв Каховской ГЭС, последствия чего могут быть катастрофическими. А также представить, в каких условиях живут украинцы у линии фронта", — продолжил омбудсмен.

Четвертой формой геноцида, по его словам, называют невозможность рождения детей в среде группы. "Сейчас в Украине, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными", — сообщил Лубинец.

Пятой формой уничтожения народа, напомнил омбудсмен, является именно насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. "Только по официальной информации с портала "Дети войны" россияне депортировали или принудительно переместили 19 546 украинских детей", — подчеркнул Лубинец.

"Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта! Там все сразу станет очевидным!" — подытожил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Напомним, в марте 2023 года Международная комиссия ООН уже публиковала отчет о предварительном расследовании нарушений в Украине во время войны. Тогда глава комиссии также говорил, что признаков геноцида не обнаружено. Это вызвало волну критики со стороны Киева и гневных обвинений ООН едва ли не в заигрывании с Россией.

Также сообщалось, что Международный суд ООН с 18 по 27 сентября 2023 года заслушает иск Украины к РФ о совершении геноцида. В дело вступают 32 государства, а слушания начнутся с аргументов представителей РФ, а затем — Украины.