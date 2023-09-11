Уникальная операция: бойцы ГУР вернули контроль над "вышками Бойко" в Черном море (фото, видео)

Под украинский контроль вернули буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Разведчики также захватили запас вертолетных боеприпасов и станцию РЛС "Нива", которая отслеживает движение судов в Черном море.

Буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море так называемые "вышки Бойко" вернулись под контроль Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Telegram.

"Украина вернула под контроль т.н. "вышки Бойко", — говорилось в сообщении.

Силы подразделений ГУР МО провели уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко". Под украинский контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Так называемые "вышки Бойко"

Кроме этого, спецназовцы смогли захватить ценные трофеи, а именно запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС (радиолокационная разведка) "Неву", которая отслеживает движение судов в Черном море.

В разведке отметили, что во время спецоперации состоялся бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30, в результате чего вражеский самолет получил поражение и отступил.

Отметили, что Российская Федерация оккупировала их в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения использовала их в военных целях — как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС. В результате чего враг потерял возможность полноценно контролировать акваторию Черного моря, что делает Украину ближе к возвращению временно оккупированного Крыма.

Так называемые "Вышки Бойко": что о них известно

Газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся в Черном море, получили такое название из-за того, что журналисты раскрыли схему закупки двух нефтяных платформ через оффшорные фирмы за около 800 миллионов долларов. Это произошло в то время, когда Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял народный депутат Юрий Бойко (2007-2012). В 2015 году ВС РФ оккупировали так называемые "вышки Бойко".

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 20 июня 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по так называемым "вышкам Бойко". Тогда в РФ пригрозили ударами по "центрам принятия решения" из-за ракетного удара по вышкам "Черноморнефтегаза".

26 июня 2022 года украинские бойцы нанесли еще один удар по "вышкам Бойко". В частности, атаке подверглась самоподъемная плавучая буровая установка "Таврида".