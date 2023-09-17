Вместо "Вагнера": в России появилась новая ЧВК во главе с генералом Суровикиным, – ЦНС

Российская Федерация создала новую частную военную компанию, чтобы переманить оставшихся "вагнеровцев" Евгения Пригожина. ЧВК будут курировать напрямую в Минобороны РФ, а возглавит ее, предположительно, генерал Сергей Суровикин.

В Центре национального сопротивления сообщают, что Минобороны РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан, чтобы убедить больше "вагнеровцев" подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию. По предварительной информации, ответственным за миссию назначили бывшего командующего Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

"Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "ГардСервисом" Александра Лукашенко и новым российским ЧВК под руководством минобороны РФ", — пояснили в ЦНС.

Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ПКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связей с ЧВК "Вагнер", вероятно, возглавил Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

Напомним, 15 сентября в росСМИ появилась информация о том, что бывший главнокомандующий Военно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин находится в Алжире с делегацией Минобороны РФ. Источник, близкий к генералу, сообщил журналистам, что Кремль сохраняет к нему доверие на самом высоком уровне, а поездка может быть связана с его возможным назначением на должность, связанную с работой в восточном направлении, которое имеет большое значение для России.

Как известно, 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков запретил корреспонденту агентства France Press задавать вопросы о судьбе бывшего главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

А 4 сентября сообщалось, что Сергея Суровикина могли выпустить из-под стражи спустя несколько дней после смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Двое американских чиновников, а также лицо, близкое к Минобороны РФ подтвердили, что офицер находится на свободе.

Фокус писал 15 сентября, что Следственный комитет РФ почти месяц не обнародует официальные версии гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился 23 августа 2023 года под Тверью. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал дело Пригожина "непростым".