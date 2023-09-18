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Бригада "Лють" показала, как освобождала Клещиевку под Бахмутом (видео)

Диана Бондаренко
Фото: ОШБр "Лють" | Бойцы показали освобождение Клещиевки

Штурмовики показали, как уничтожали вражескую технику и живую силу врага. На кадрах также видно российских военнопленных, которые заявили, что "Путин х**ло".

Украинские бойцы из объединенной штурмовой бригады "Лють" Гвардии наступления показали, как освобождали Клещиевку Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) в Telegram.

"Бои за Клещиевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", — заявили в МВД.

В ролике украинские военные показали, как вели стрелковый бой и уничтожали оккупантов и их военную технику. Также в видео видно, как бойцы запускают беспилотные летательные аппараты и подписывают снаряды, которые затем запускают по Вооруженным силам Российской Федерации. В частности, после удачных атак штурмовиков, в небо поднимался густой белый дым, а враг нес потери.

Кроме этого, штурмовая бригада "Ярость" взяла в плен российских военных.

"Путин — х**ло и п*****с, Слава Украине, Героям Слава!" — сказали российские военнопленные.

Отметим, что Клещиевка считается одним из трех населенных пунктов, которые являются ключевыми для окружения Бахмута.

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Напомним, 17 сентября стало известно, что украинские военные освободили село Клещиевка Донецкой области от оккупантов. Однако белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины заявили о деоккупации поселка еще 15 сентября. Они опубликовали видео, на котором медики полка имени Кастуся Калиновского зашли в село, которое было разрушено из-за постоянных обстрелов.

17 августа глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють". По информации аналитиков ВВС, холмы в окрестностях села позволят контролировать не только Бахмут, но и автодорогу на Горловку.