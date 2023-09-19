"Сдавайся, дурак, жить будешь": 3 ОШБр показала зачистку подходов к Андреевке (видео)

Штурмовики отбили лесополосу возле Андреевки, уничтожили десять оккупантов и ранили еще восемь. Одному из военных РФ украинские защитники предложили сдаться.

Бойцы второй роты второго механизированного батальона третьего Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как происходила зачистка подходов к Андреевке Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба бригады в Telegram.

"Враг не терял надежды отбиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались", — говорилось в сообщении.

В опубликованном военными ролике видно, как украинские бойцы идут вперед, зачищая лесополосу от врага. Большинство блиндажей были "чистыми". Затем враг открыл огонь из пулемета, началась перестрелка. Один из украинских штурмовиков обратился к оккупанту и предложил ему сдаться в плен.

"Сдавайся, дурак, жить будешь!" — сказал украинский боец врагу.

В пресс-службе бригады отметили, что украинские бойцы уничтожили военных из армии РФ, которые не захотели сдаться. В результате ВСУ отбили лесополосу возле Андреевки и ликвидировали десять оккупантов, еще восемь были ранены.

Напомним, 18 сентября третья Отдельная штурмовая бригада заявила о поднятии украинского флага над селом Андреевка в Донецкой области. Знамя подтверждает, что населенный пункт находится полностью под контролем Украины. Бойцы отметили, что поселок находится под постоянными вражескими обстрелами и попытками штурма ВС РФ несмотря на то, что он деоккупирован.

В тот же день стало известно, что украинские защитники полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ (Отдельная мотострелковая бригада). Это произошло во время боев за Андреевку и Клещиевку под Бахмутом. Штурмовики ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров. Также было уничтожено много военной техники врага.