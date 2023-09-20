Ночная атака Shahed: ВС РФ ударили по Украине несколькими группами БПЛА, есть попадания (фото)

Враг запустил около 24 ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинской ПВО удалось уничтожить 17 из них.

Ночью 20 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"В ночь на 20 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа Shahed-136/131", — говорилось в сообщении.

Отметили, что были зафиксированы пуски нескольких групп ударных дронов с юго-восточного и северного направлений. По предварительным данным, их было около 24. Украинская противовоздушная оборона по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей уничтожила 17 беспилотников. Для этого украинские бойцы применили зенитные ракетные войска, истребительную авиацию Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и другие средства поражения.

Добавили, что также зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов, в частности в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. В результате пришлось временно остановить работу предприятия. Соответствующие службы работают над ликвидацией ударов.

Напомним, в 23:55 19 сентября российские военные запустили первую группу дронов в сторону Украины. В некоторых областях была объявлена воздушная тревога. В частности, глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что область испытала несколько волн атак ударных дронов. Зафиксировано попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, там возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью с 18 на 19 сентября ВС РФ атаковали дронами-камикадзе ряд областей Украины и запустили баллистическую ракету "Искандер" в сторону Кривого Рога. В результате атаки по Львову были зафиксированы попадания беспилотников в склад промышленного предприятия, в результате чего было уничтожено почти 300 тонн гуманитарных грузов.