"Жестоко и кроваво": в ГУР рассказали о сценарии, который "сыграют" после смерти Кадырова (видео)

Смерть или последствия тяжелой болезни главы Чечни станут причиной борьбы за власть между Кремлем и окружением "пехотинца Путина". При этом получит шанс еще одна третья сила — представители диаспоры, которые борются за восстановление независимости Чечни.

С середины сентября 2023 года общественность не может отыскать главу Чечни Рамзана Кадырова. Его самолет заметили в Москве, публично он не появляется, а возле одной из российских элитных больниц зачем-то собирались люди чеченской национальности. В украинской разведке подтвердили, что у Кадырова проблемы со здоровьем и Кремль начал искать, кем бы его заменить. В эфире Всеукраинского телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал некоторые детали борьбы за власть в Чечне.

Согласно данным ГУР МОУ, глава Чечни действительно находился (или находится) в коме. Даже если он выживет, то будет иметь проблемы со здоровьем, которые отразятся на его активностях, рассказал Юсов. При этом Кадыров, предполагает, размышлял, кто будет его преемником. Однако этого преемника было трудно готовить и трудно прятать от возможных соперников.

В целом разведчики видят следующий сценарий борьбы за власть после смерти главы Чечни. В частности, считается, что борьба будет вестись на двух уровнях. Во-первых, в борьбе будет участвовать Москва. Во-вторых, будет участвовать окружение Кадырова. Главные признаки этой борьбы — нелегитимность.

"Это будет жесткая и кровавая борьба. В конце концов, они именно такую систему и строили", — пояснил Юсов.

Кроме того, разведчик упомянул и о внешних силах: о борцах за независимость чеченского народа. Причем упомянул в контексте возможного вмешательства Украины. По его словам, "эти силы получат новые инструменты для такой борьбы и, надеюсь, эффективно ими воспользуются".

Болезнь Кадырова: детали

Информация о проблемах с состоянием здоровья Рамзана Кадырова появилась в СМИ в середине сентября 2023 года. 15 сентября в ГУР Минобороны поделились информацией: заявили, что глава Чечни впал в кому. Причина комы — обострение хронической болезни, а не ранения.

Между тем политический обозреватель Вадим Дубнов отметил, что в окружении Кадырова есть много "кровных врагов". Когда руководитель региона ослабнет или умрет, это разожжет огонь под спорами старых врагов. Также чеченский политик Джамбулат Сулайманов предположил, что Кадырова могли отравить. Один из его аргументов — слишком высокая смертность в окружении главы Кремля.

В то же время политик Илья Пономарев уверен, что смерть Кадырова угрожает Путину. В частности, Путин тревожится, что не сможет удержать мир в Чечне и там начнется бойня.

Напоминаем, 29 сентября, через шесть дней после гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, эксперты оценили шансы на дальнейшую жизнь Рамзана Кадырова. В итоге они предположили, что он может стать следующей жертвой путинского режима.

Между тем Следственный комитет России не спешит обнародовать какую-то версию, которая бы объясняла причину гибели Пригожина в кабине самолета. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос слишком сложный, чтобы спешить.