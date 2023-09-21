Российским войскам нечем сбивать украинские ракеты "Нептун", — аналитики

ВС РФ не смогли отбить комбинированную атаку с использованием дронов для "перегрузки" ПВО и модифицированных для ударов по наземным целям ракет "Нептун", что ставит под сомнение эффективность их обороны.

Издание Defence Express проанализировало вопрос о том, есть ли в распоряжении российской армии вооружение, в принципе способное сбивать украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Выводы аналитиков на основе данных об атаке ВСУ по аэродрому "Саки" и комментариев командующего ВМСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы опубликованы в четверг, 21 сентября, на сайте Defence Express.

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму в ночь на 21 сентября. Комбинированную атаку с использованием дронов для "перегрузки" российской ПВО и модифицированных для ударов по наземным целям ракет "Нептун" россияне отбить не смогли, что ставит под сомнение эффективность их противовоздушной обороны.

Атаки по крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен"

Пищу для размышлений о системах ПВО, которыми располагает российская армия, дают также подробности украинских атак на корабли ВМФ России в апреле 2022 года, о которых рассказал Командующий ВМСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в комментарии для американского издания The Wall Street Journal.

Вице-адмирал рассказал, что украинский противокорабельный комплекс "Нептун" весной 2022 года фактически впервые проходил испытания со стрельбой по реальным целям. В тот момент военные корабли российского флота блокировали черноморские порты Украины и пытались высадить морской десант на побережье возле Одессы.

Неижпапа подтвердил, что перед атакой на российский флагман "Москва" также был атакован фрегат "Адмирал Эссен". Фрегат получил серьезные повреждения, но затоплен не был.

В атаке на "Адмирал Эссен" показателен тот факт, что экипаж фрегата использовал для защиты от ракет "Нептун" не корабельные системы ПВО, а средства радиоэлектронной блокировки.

Следует отметить, что на крейсере "Москва" на момент его затопления были установлены:

64 пусковые установки под корабельную версию С-300Ф "Форт";

4 пусковые установки ЗРК "Оса-МА";

6 шестиствольных артустановок АК-630 калибра 30-мм.

Анализ фотографий крейсера после поражения ракетами "Нептун" показывает, что ни одна из этих систем ПВО даже не была приведена в боевое положение. Аналитики считают, что детонация зенитных ракет усугубила повреждения, полученные флагманом ЧФ РФ.

Вероятной причиной того, что россияне даже не попытались использовать корабельную ПВО, аналитики называют "неспособность увидеть" приближающиеся ракеты "Нептун".

ПВО фрегата "Адмирал Эссен" включала следующие средства:

две шестиствольные артустановки АК-360;

две пусковые установки на 12 ячеек ЗРК "Штиль-1" с боекомплектом 24 ракеты 9М317 от ЗРК "Бук-2".

Россия заявляет, что "Штиль-1" способен сбивать воздушные цели на дистанции от 2,5 км до 50 км и на высоте от 5 м до 15 километров, выполняя залпы ракет со скоростью раз в 2 секунды. Но по каким-то причинам, на "Адмирале Эссене" тоже не задействовали кинетические средства ПВО, а применили радиоэлектронные "глушилки".

Эти эпизоды говорят о том, что российская армия попросту не имеет на своем вооружении средств, способных сбивать ракеты "Нептун". Однако окончательные выводы на основании фактов, приведенных командующим ВМСУ и изданием Defence Express, делать пока рано.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что удар по Крыму был нанесен модифицированными ракетами "Нептун" и рассказал об уничтоженных целях.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что российский флот фактически остался без атомных ракетных крейсеров, а за последние 30 лет Россия не смогла даже отремонтировать имеющиеся у нее БДК.

Также Фокус рассказал, когда Украина сможет уничтожить Черноморский флот. Эксперты говорят, что российские корабли находятся в ловушке.