"У нас есть план": Зеленский пообещал освободить Бахмут

Кроме Бахмута, украинские военные планируют освободить от оккупантов еще два важных города. Какие именно — президент Зеленский не назвал.

В четверг 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут Донецкой области и еще два ключевых населенных пункта. Об этом сообщило издание CNN.

"Мы будем деоккупировать Бахмут", — сказал Владимир Зеленский в Вашингтоне.

Он отметил, что также Вооруженные силы Украины деоккупируют еще два города. О каких городах идет речь — президент не рассказал.

"Я не скажу вам, какие города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, ВСУ не прекращают контрнаступательные действия. По его мнению, российский президент Владимир Путин ждет временного прекращения огня, чтобы восстановить силы после того, как РФ потеряла свою "профессиональную армию".

Ситуация под Бахмутом

21 сентября спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские военные продолжают наступление в районе Бахмута. ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка, что усложнило снабжение для российской армии. Также есть успехи у Клещиевки, которая в семи километрах от Бахмута, Одрадовки, Курдюмовки. По словам Евлаша, военные РФ во время обороны Бахмута понесли в 7-8 раз больше потерь, чем украинские бойцы во время наступления.

19 сентября заместитель командира 3-й штурмовой бригады майор Максим Жорин назвал освобождение Андреевки и Клещиевки отправной точкой, с которой возможно дальнейшее окружение Бахмута.

Напомним, 18 сентября стало известно о поднятии украинского флага над селом Андреевка в Донецкой области. 17 сентября ВСУ освободили Клещиевку возле Бахмута. Силы трех бригад деоккупировали поселок и уничтожили оккупантов.