Накрыли огнем: появилось видео с БПЛА, как 3 ОШБр зачищала лесополосу возле Андреевки (видео)

Украинские штурмовики накрыли врага плотным огнем. После ударов бойцов в небо поднимался густой черный дым.

Бойцы второй роты второго механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как уничтожали российских военных во время зачистки лесополосы возле Андреевки Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"До взятия под контроль вражеских позиций оставалось 10 метров "посадки" и российские пи**ры, которые в ней засели", — говорилось в сообщении.

В ролике видно, как украинские бойцы открыли стрелковый огонь по российским военным, которые держали позиции в лесополосе возле села Андреевка. Затем штурмовики показали видео с беспилотника, который снял, как Силы обороны накрывали огнем блиндажи с оккупантами, вели стрелковый бой и продвигались вперед. После огневых ударов бойцов в небо поднимался густой черный дым.

Освобождение Андреевки под Бахмутом

18 сентября Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о поднятии украинского флага над селом Андреевка Донецкой области. Во время боев за Андреевку и Клещиевку украинские штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ (Отдельная мотострелковая бригада). В частности, бойцы ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров

Напомним, 19 сентября появилось видео, как бойцы второй роты второго механизированного батальона третьего Отдельной штурмовой бригадызачищали подходы к Андреевке. Во время боя были уничтожены российские военные, ранения получили еще восемь человек.