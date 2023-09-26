"Будут отвечать за все": в Одессе пострадали 9 объектов ЮНЕСКО из-за ракетного удара ВС РФ (фото)

По данным Минкультуры, все разрушения были зафиксированы, чтобы впоследствии РФ понесла ответственность за содеянное.

В понедельник, 25 сентября, российские оккупанты совершили масштабный ракетный обстрел Одессы. В результате атаки пострадали девять объектов, входящих в охраняемую зону ЮНЕСКО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Так, в результате взрывов повреждены:

Воронцовский дворец (1824-1829), пер. Воронцовский, 2;

Дом Марини, Ашкинази (кон. XIX в.), бульвар Приморский, 3;

Дом Серато и Верани (1824–1826), бульвар Приморский, 4;

Дом прибыльный Лерхе (1823–1826), бульвар Приморский, 5;

Дом Зонтага (1826–1827, 1850), бульвар Приморский, 6;

Дом Завадовского (1830), Приморский бульвар, 8;

Дворец (объем фасадного здания) (1829-1830), бульвар Приморский, 9;

Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская" (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморский, 11;

Дом Золотарева, Масса (1820-е, 1872), бульвар Приморский, 12.

Указанные здания представляют собой архитектурные памятники национального значения. Кроме того, также пострадали жилые дома.

"Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное", — подчеркнул в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

в Одессе пострадали 9 объектов ЮНЕСКО из-за ракетного удара ВС РФ в Одессе пострадали 9 объектов ЮНЕСКО из-за ракетного удара ВС РФ в Одессе пострадали 9 объектов ЮНЕСКО из-за ракетного удара ВС РФ в Одессе пострадали 9 объектов ЮНЕСКО из-за ракетного удара ВС РФ

Обстрел Одессы 25 сентября: что известно

По данным Сил обороны юга, ночью на 25 сентября ВС РФ направили на Одессу и область 19 дронов-камикадзе Shahed и 12 ракет "Калибр". Все беспилотники и две ракеты удалось уничтожить силам ПВО. Также враг запустил по Одессе 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В городе получил существенные повреждения морской вокзал, а также загорелся привокзальный отель.

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали, как тушили пожар в гостинице "Одесса".

Представитель председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ВС РФ намеренно били по портовой инфраструктуре. Он сообщил, что в результате атаки пострадала женщина и получили повреждения несколько частных домов.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео работы зенитной бригады, которая отражала воздушную атаку России. Также для этого были привлечены авиация и силы ПВО.

Напомним, 22 сентября в Севастополе подвергся удару штаб Черноморского флота РФ. Позже это событие прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.