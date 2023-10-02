Динамика боев на востоке и юге Украины: Силы обороны продвинулись южнее Работино, — карта

Противник безуспешно пытается отбить утраченные позиции на южном фланге Бахмутского направления, а также со стороны Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают осуществлять контрнаступательные операции на восточном и южном фронтах. В частности на Мелитопольском и Бахмутском направлениях украинские бойцы постепенно освобождают оккупированную территорию, закрепляясь на достигнутых рубежах. Об этом говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ от 2 октября.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", — говорится в сообщении.

Согласно информации портала Deep State Map, за последние 7 дней линия фронта изменилась у населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, где в результате успешных действий украинским подразделениям удалось дойти до окраин поселка.

В то же время противник на этом участке фронта пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового, однако успеха не достиг.

Линия фронта на Мелитопольском направлении, 24 сентября. Источник: deepstatemap Линия фронта на Мелитопольском направлении, 1 октября. Источник: deepstatemap

Динамика наблюдалась и на Бахмутском направлении. По информации Генштаба ВСУ, российские силы активизировались и пытались вернуть утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области, но все попытки были безуспешными. Также не увенчались успехом действий оккупантов в районе Авдеевки и Марьинки — Силы обороны отбили все 11 атак противника.

Линия фронта на Бахмустком направлении, 24 сентября. Источник: deepstatemap Линия фронта на Бахмустком направлении, 1 октября. Источник: deepstatemap

В Генштабе также отметили работу украинских летчиков и подразделений ракетных войск ВСУ.

"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника", — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по мнению бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, украинские власти должны активнее мобилизовать молодых людей, чтобы поддерживать темпы контрнаступления. По его словам, президенту Владимиру зеленскому следует пересмотреть масштабы украинской мобилизации.