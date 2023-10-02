Мобилизация в Украине: в Раде предлагают снять ограничения по возрасту для призыва в армию

Условиями призыва на военную службу после 60 лет будет не только высокая профессиональная подготовка, опыт службы и признание ВКК пригодными по состоянию здоровья, но прежде всего добровольное желание.

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №10084, в котором предлагают снять возрастные ограничения для службы в действующей украинской армии мужчинам старше 60 лет. Об этом сообщается в карточке предложенного законопроекта на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Если оговоренные изменения будут внесены в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", у мужчин старше 60 лет появится возможность мобилизоваться. У военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава возрастной ценз поднимется с 60 до 65 лет, для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.

Ключевые критерии для призыва мужчин старше 60 лет:

высокая профессиональная подготовка;

опыт практической работы;

признание ВКК пригодным по состоянию здоровья;

добровольное желание служить в рядах ВСУ.

"В начале полномасштабного вторжения большое количество военнослужащих, которые были мотивированы и годны по состоянию здоровья, имели достаточную физическую подготовку и военное обучение, мобилизовались в возрасте, близком к предельному. При этом некоторые из них уже достигли предельного возраста. Кроме того, значительное количество указанных лиц имеют желание мобилизоваться. За это время уже есть обращения в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы, прецеденты по которым, к сожалению, разрешаются не в пользу этих лиц", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, лица достигшие предельного возраста для прохождения военной службы согласно действующему законодательству смогут оставаться служить без ограничений по возрасту и срокам службы.

Парламентарии, подавшие этот законопроект, подчеркнули, что подобную якобы несостоятельность лиц старше 60 лет можно назвать дискриминацией по возрастному признаку, то есть эйджизмом.

Напомним, Фокус писал, что секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко предупредил о том, что мобилизация в Украине может усилиться, и одной из причин является наметившаяся волна новой мобилизации в России.

Кроме того, Фокус сообщал, что, оснований для признания непригодными к службе стало намного меньше — часть болезней, которые означали непригодность, теперь означают ограниченную пригодность к военной службе.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10062, который предусматривает замену всех военно-учетных удостоверений на электронные и перевод учета онлайн.