Мобилизация в Украине: список болезней, с которыми нельзя служить в армии
Решающим критерием непригодности к воинской службе является тяжесть проявления заболевания, которая определяется при прохождении ВВК.
В августе Минобороны сузило перечень заболеваний, которые могут служить основанием для признания людей непригодными к воинской службе по состоянию здоровья. Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", ряд заболеваний и расстройств были исключены из списка ограничений на пригодность к службе в армии. В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определен перечень болезней, которые служат основанием для ВВК выдать заключение о необходимости отсрочки или признании человека непригодным к воинской службе в мирное или военное время.
Какие заболевания дают право на отсрочку от мобилизации
Во время военного положения призывники, у которых диагностированы определенные заболевания признаются ограниченно пригодными к воинской службе. Это означает, что их могут мобилизовать в случае острой необходимости.
В список оснований для ограничения годности входят следующие заболевания:
- кишечные инфекции;
- бактериальные зоонозы;
- вирусные инфекции ЦНС;
- вирусные геморрагические лихорадки;
- вирусные инфекции кожи и слизистых;
- гельминтозы;
- педикулез и другие паразитарные заболевания;
- клинически излеченный туберкулез или его закрытая форма.
С какими болезнями снимают с воинского учета
В перечень основания для признания человека полностью непригодным к службе в армии, независимо от режима мирного или военного времени, включены тяжелые заболевания или прогрессирующие формы и поздние стадии нарушений работы органов и систем.
В этот список включены:
- тяжелые и легко передающиеся инфекции и паразитарные болезни (открытая форма туберкулеза, гепатит, ВИЧ);
- онкология в тяжелой форме (неоперабельные метастазы, быстро прогрессирующие новообразования, стадия декомпенсации функций организма);
- болезни крови и кроветворных органов (анемии, нарушения свертываемости, геморрагии);
- болезни эндокринной системы и обмена веществ (все патологии щитовидки, сахарный диабет, тяжелая форма ожирения и др.);
- расстройства психики и поведения (химическая зависимость, шизофрения, параноидальные состояния, аффективное поведение, тяжелая умственная отсталость);
- пороки развития и хромосомные нарушения;
- болезни ЦНС (эпилепсия, менингит, энцефалит, ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний кроме ВСД);
- болезни зрения и слуха (слепота, глухота, сильная близорукость или дальнозоркость, глаукома, патологии сетчатки, анатомические пороки и травмы глаз);
- тяжелые болезни сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония, ИБС, инфаркт, инсульт, тромбозы и варикозы в тяжелой форме);
- патологии органов дыхания (хронические заболевания в декомпенсированной стадии, тяжелая форма бронхиальной астмы);
- заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, тяжелые челюстно-лицевые аномалии, цирроз, панкреатит, грыжи и др.);
- кожные болезни (псориаз и атопический дерматит в тяжелой форме);
- патологии мочеполовой системы (почечная недостаточность, другие заболевания со значительным нарушением функций);
- заболевания опорно-двигательного аппарата (отсутствие или деформация конечностей, болезни суставов и позвоночника с нарушением двигательных функций).
- тяжелые травмы и отравления, повлекшие значительные нарушения функций организма.
Определяющим фактором для признания непригодности является тяжесть проявления заболевания, которая определяется при прохождении ВВК.
Напомним, что задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК военнообязанных является незаконной.
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