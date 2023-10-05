Обстрел села Гроза: погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик, — полиция (фото)

ВС РФ нанесли удар по селу Гроза в Харьковской области. В результате погиб 51 человек. По данным полиции, удар нанесли нанесли нанесли ракетой "Искандер".

От удара Искандером в селе Гроза погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик. Поисковые работы завершены. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Правоохранители отмечают, что идентифицировали 37 тел погибших в результате обстрела 5 октября.

По данным полиции, три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице.

Последствия обстрела Грозы Последствия обстрела Грозы

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, есть очень изуродованные тела и для их идентификации надо проводить ДНК-экспертизы.

Последствия обстрела Грозы Последствия обстрела Грозы

Он назвал сегодняшние действия россиян геноцидом украинского народа.

"В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые — обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организуем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз", — подчеркнул Тимошко.

Последствия обстрела Грозы Последствия обстрела Грозы

Также в ГУНП заявили, что в связи с массовой гибелью гражданских лиц в результате террористической атаки военных РФ на Харьковщине объявлен трехдневный, с 6 по 8 октября, траур по погибшим.

Удар по селу Гроза: детали

Российские захватчики 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в селе проживали 330 человек. Министр предположил, что удар мог скорректировать кто-то из местных. Впоследствии в прокуратуре заявили, что в населенном пункте проживало около сотни человек.

Спикер председателя Харьковской ОГА Елена Шаповала назвала ракетный удар по селу Гроза самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ.

Британский профессор Майкл Кларк и аналитик по вопросам обороны и безопасности рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар наносился не обычной боевой ракетой.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как пишет Sky News, заявил, что удар по селу Гроза демонстрирует "варварство" президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее Суспільне пообщалось с житель села Гроза Александром Муховатым, которого не было на поминках 5 октября, в результате атаки России потерял брата, невестку и маму.

Также трагедию прокомментировал лидер рок-группы O.Torvald. Во время концерта в Киеве певец назвал подобную атаку по гражданскому объекту бесчеловечным поступком и пожелал, чтобы "они ежедневно чувствовали эту боль, которую испытывают семьи погибших ребят".