ВС РФ атаковали Харьков "Искандерами": под завалами нашли тело ребенка (фото, видео)

По Харькову произошло два прилета ракет. Удары оккупантов пришлись по жилому дому, под завалами которого нашли тело 10-летнего мальчика.

Ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Он отметил, что удары военных РФ пришлись по жилому дому, под завалами которого нашли ребенка.

"Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению — мертвым. Соболезнования родителям и родным", — сказал Игорь Терехов.

По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, под завалами дома нашли тело 10-летнего мальчика. Предварительно, пострадали еще 16 человек, среди которых 11-месячный ребенок.

"На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы", — сказал он.

В пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что по областному центру произошло два прилета российских ракет. Отметили, что на месте происшествия работают профильные службы, следователи и криминалисты.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа "Искандер", — рассказали в полиции.

Добавили, что продолжается осмотр мест. Также попросили граждан не выкладывать фото и видео попаданий в социальные сети.

Глава МВД Игорь сообщил, что удар ВС РФ пришелся по гражданским людям.

"Под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС", — сказал он.

По его словам, были повреждены два многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом. Также из-за вражеского удара возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасателям удалось его потушить.

Напомним, ночью 6 октября оккупанты атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136. Взрывы прогремели в северных, центральных и южных областях.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по мирным городам 33 дрона-камикадзе. Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 25 беспилотников.