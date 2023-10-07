Просто так ракету "Искандер" не выпускают: россияне детально планируют атаки, — Игнат

По словам Юрия Игната, ракет "Искандер" у россиян в целом немного, поэтому противник анализируется и изучает всю информацию перед нанесением удара.

Военные Российской Федерации детально анализируют все данные разведки, прежде чем запускать по территории Украины дорогостоящие ракеты "Искандер". Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Украинского Радио.

По его словам, такие ракеты стоят миллионы, а у россиян их вообще немного. Именно поэтому военные РФ детально просчитывают свои планы и используют все данные разведок.

"Вся информация перед ударом тщательно анализируется, изучается. Просто так ракету "Искандер" они не выпускают, — говорится в сообщении.

По его информации, "агентура РФ в прифронтовых городах может координировать ракетные удары".

Также полковник отметил, что оккупанты без проблем прослушивают любые телефоны мобильных операторов. Кроме того, враг делает это и с социальными сетями, где люди часто обмениваются информацией.

"Это все читается, поэтому любая информация может быть врагом использована — и используется сто процентов. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит! Потому что все это будет проанализировано и использовано врагом против Украины", — подчеркнул Игнат.

Обстрел Харьковщины ракетами "Искандер"

Около 7:00 6 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Для удара использовали баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили в момент, когда в городе еще не успели объявить воздушную тревогу. В обладминистрации информировали, что враг попал по Киевскому и Основянскому районам.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под завалами нашли тело ребенка — 10-летнего мальчика.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российской атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Также был разрушен трехэтажный жилой дом, погибла 68-летняя женщина.

5 октября россияне запустили "Искандер" по кафе в селе Гроза, где люди собрались на поминки по погибшему бойцу ВСУ. В результате российского обстрела погиб 51 человек, среди них — один 6-летний ребенок. 6 октября стало известно о еще одном погибшем: человек умер в больнице от ранений.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар российской армии по селу Грозав Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, заявил, что ВС РФ "не наносят удары по гражданским целям".