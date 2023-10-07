Взамен на "Железный купол": США могут предложить Польше передать Украине ЗРК Patriot, – СМИ

По мнению журналистов, поиск нестандартных решений для дальнейшей поддержки Киева указывает на "скрытый пессимизм" касательно того, что эту помощь можно обеспечить стандартным путем.

Администрация президента США Джо Байдена и американские законодатели ищут новые способы продолжить поставки оружия Украине. Об пишет Politico 6 октября.

Сообщается, что сенатор Крис Ван Холлен рассматривает возможность трехстороннего обмена, в рамках которого Польша отправит в Украину свои зенитные ракетные комплексы Patriot, а взамен получит от США системы "Железный купол".

Как отмечают журналисты, ранее Израиль отклонил запросы Вашингтона и Киева на отправку "Железного купола" непосредственно в Украину.

"Польша, возможно, сможет разместить свои системы Patriot в Украине, где мы уже развернули системы Patriot — это своего рода обмен" — сказал сенатор.

По данным издания, Ван Холлен уже обсудил этот план на закрытом брифинге Пентагона.

Для дополнительного финансирования Украины администрация Байдена также рассматривает возможность использования программы Госдепа, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи союзникам в закупках вооружений.

Авторы статьи полагают, что поиск нестандартных решений для дальнейшей поддержки Украины указывает на "скрытый пессимизм" касательно того, что эту помощь можно обеспечить стандартной процедурой — внести соответствующий законопроект на рассмотрение, принять его и отправить на стол Байдену,

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО.

Мы также сообщали, что 5 октября испанское правительство приняло решение о передаче Украине шесть пусковых установок Hawk для защиты гражданских объектов, критической инфраструктуры и нового зернового коридора от российских обстрелов.