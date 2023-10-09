"Все платежи будут приостановлены": ЕС заявил о прекращении помощи Палестине

Палестина лишилась одного из самых крупных доноров после нападения ХАМАС на Израиль — пакет помощи составлял 691 миллион евро.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, оценивая широту и объемы нападения на суверенное государство Израиль, объявил о начале пересмотра всего пакета помощи Палестине. Об этом написал сегодня, 9 октября, в своем аккаунте соцсети Х (Twitter).

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Никакие дела не могут идти как раньше. Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 миллион евро. Все платежи будут приостановлены", — подчеркнул он.

Он добавил, что сейчас "необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования".

"Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей. Нам нужны действия, и они нужны нам сейчас", – заключил Варгели.

Он подчеркнул, не только все выплаты немедленно приостановлены, но и все проекты поставлены на рассмотрение.

"А все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления", — резюмировал он.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Сейчас силы обороны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".

9 октября главный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Напомним, Фокус писал, что в Европе, в частности Франции и Германии, усиливают меры безопасности и охрану евреев и еврейских объектов.

Израильтянка, как сообщал Фокус, рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль. Девушка три часа притворялась мертвой, пока боевики расстреливали убегающих людей.

Кроме того, Фокус отмечал, что ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана. Это подтверждает и военный эксперт, редактор отдела "Военный фокус" Игаль Левин.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.