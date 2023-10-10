Боевики ХАМАС убили израильтянку и опубликовали видео с телом в ее соцсетях (фото)

По словам Мор Баудер, внучки погибшей, террорист ворвался в дом ее бабушки, убил ее, забрал телефон и снял на видео тело женщины, которое выложил на ее Facebook-странице. Так родственники узнали о ее гибели.

Боевики из палестинского исламистского движения ХАМАС совершили нападение на пожилую израильтянку в ее собственном доме. Затем они сняли видеозапись тела жертвы и разместили ее на странице убитой в Facebook. Об этом рассказала внучка погибшей Мор Баудер на своей Facebook-странице.

Убийство произошло 7 октября в кибуце Нир Оз, расположенном недалеко от Сектора Газа.

"Моя бабушка, которая была всем моим миром и светом моей жизни и проживала в кибуце Нир Оз, была жертвой жестокого акта терроризма в ее собственном доме. Утром в 7 часов я столкнулась с кошмаром, который стал частью всей моей жизни", — написала внучка погибшей.

По ее словам, террорист вломился в дом к ее бабушке, убил ее, забрал телефон и записал видео, которое разместил на ее же странице в Facebook. Это видео увидели члены семьи покойной.

"Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал на стене в Facebook. Вот как мы узнали го случавшемся", — поделилась Мор.

По словам девушки, ее бабушка была добрым человеком и заботилась о членах общины.

Мор Баудер со своей бабушкой, ставшей жертвой ХАМАС

"Каждое утро она ездила на велосипеде в коммуну, чтобы постирать и сложить одежду всем членам кибуца, а днем ​​возвращалась, чтобы позаботиться о саду, который она любила больше всего на свете. Моя бабушка любила жизнь, но как мы будем жить без тебя? Кто я без тебя? Неготовность говорить о тебе в прошедшем времени — мой кошмар", — добавила Мор.

В комментариях под постом люди со всего мира стали выражать соболезнования тяжелой утрате Мор.

Напомним, в кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАС. Израильтяне ликвидировали семь боевиков. Супруги погибли в бою, но смогли защитить детей, которые сейчас в безопасности.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.

Напомним также, В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".