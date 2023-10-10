"Вернули контроль": ЦАХАЛ устанавливает барьер из танков на границе с Сектором Газы (видео)

В течение трех первых дней войны в Израиле погибло 900 человек, ранены — почти 3 тысячи. Между тем Израилю теперь приходится действовать на два фронта: его атакуют из Сектора Газа и из Ливана.

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказало о ситуации на поле боя на юго-востоке в Секторе Газа и на севере на границе с Ливаном. В частности, указали, что места прорыва 7 октября перекрывают танками, также задействуют авиацию и морские суда. О деталях войны против ХАМАС и "Хезболлы" говорится в ленте новостей, на сайте ведомства и в заявлениях пресс-службы.

Военные восстановили контроль на границе с Сектором Газа, указано в отчете ЦАХАЛ. Для этого эвакуировали жителей поселений, расположенных ближе всего к ограждению. Кроме того, продолжают зачищать местность от боевиков ХАМАС, которые все еще могут там скрываться.

Одно из подразделений ЦАХАЛ следит за проломами в ограждении, через которые 7 октября в страну проникли боевики. Чтобы исключить будущие прорывы, устанавливают барьер из танков, авиации и кораблей: "чтобы предотвратить любой вход или выезд из Сектора Газа". К спецоперации привлечены 35 батальонов, 4 бригады, десятки тысяч бойцов, говорится в сообщении армейцев.

Также указывается, что было нанесено несколько ударов по позициям ХАМАС, а также отражены попытки атак на севере, откуда пытаются прорваться террористы из "Хезболлы" (Ливан). Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видео нескольких ударов: видно точечные попадания по целям, в то время как совсем рядом продолжают ехать авто.

Представитель израильских сил обороны Ричард Хехт заявил, что военные насчитали 1500 тел террористов из Сектора Газа, обезвреженных на территории страны. По его словам, новых проникновений не было, но они все еще возможны: "Ни один боевик ХАМАС не пересек Израиль с понедельника вечером, хотя проникновение все еще возможно".

Война в Израиле: детали

Отметим, в отчете ООН указано, что в течение трех суток в Израиле погибло 900 человек, ранены — 2616. В плен к боевикам попало 50 человек, хотя есть информация, что их может быть втрое больше. Посольство Украины сообщило, что среди погибших есть две украинки.

Несколько тысяч террористов из ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября 2023 года. За несколько часов им удалось захватить военные базы и небольшие поселения израильтян на границе с Сектором Газа. Параллельно происходили ракетные обстрелы населенных пунктов в глубине страны.

Власти Израиля объявили военное положение и мобилизацию 300 тыс. резервистов. Также ввели в действие пункт закона, согласно которому всеми процессами в стране начинает руководить Армия обороны Израиля.

Днем 9 октября стало известно об обстрелах и попытках прорыва на северной границе: из Ливана пытались действовать боевики "Хезболлы". После этого армия Израиля использовала вертолеты, чтобы нанести ответные удары.

Напоминаем, представитель правительства США Джон Кирби сообщил об 11 американцах, погибших в Израиле в результате атаки террористов ХАМАС. Между тем спецслужбы Египта сообщили, что предупреждали о возможности атаки, но к ним не прислушались.