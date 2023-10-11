Бельгия направит в Украину несколько самолетов F-16: министр обороны назвала сроки

По словам главы обороны Бельгии Людивин Дедондер, Брюссель продолжит обучение украинских пилотов и предоставит техническое обслуживание всему коалиционному флоту F-16.

Оборонное ведомство Бельгии объявило о намерении направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире радио Bel RTL.

При этом министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину. Она уточнила, что передача боевых самолетов состоится "в зависимости от наращивания нашего нового потенциала F-35".

Кроме отправки истребителей, Бельгия продолжит обучение украинских пилотов и предоставит техническое обслуживание всему коалиционному флоту F-16. Министр также подчеркнула, что страна будет продолжать оказывать помощь Украине.

Лилян Дедондер также упомянула об обучении пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, в еще одной стране Евросоюза.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, в одной из стран Европейского Союза. Мы пока не говорим о конкретных условиях в Украине. Мы находимся в процессе предоставления Украине возможности модернизировать свои вооруженные силы. Наше предложение гораздо более всестороннее и фундаментальное, чем просто отправка нескольких истребителей F-16", — отметила Дедондер.

Напомним, 11 октября стало известно о телефонном разговоре между Дедондер и ее украинским коллегой Рустемом Умеровым. Министры говорили о поставках Украине истребителей F-16.

Ранее, 27 сентября, в Нидерландах заявили, что Украина получит F-16 в 2024 году, потому что продолжается обучение.