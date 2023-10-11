ПВО нужнее: Норвегия отказалась от дополнительного приобретения танков Leopard 2A8

Первоочередной заказ танков Leopard 2A8 предусматривает приобретение 54 с возможностью докупить еще 18. Но от дополнительной опции отказались в пользу артиллерии и систем ПВО. Война в Украине показала, что противовоздушная оборона очень важна.

Норвегия решила не использовать возможность купить дополнительные 18 танков Leopard 2A8 и ограничиться 54 машинами. Об этом сообщает Breaking Defense.

Высокопоставленный представитель норвежской армии заявил, что было решено не покупать дополнительные 18 Leopard 2A8. Вместо этого деньги будут инвестировать в противовоздушную оборону и средства дальнего радиуса действия. Поэтому приобретение новых машин ограничится 54 машинами Leopard 2A8 NOR. Их Krauss-Maffei Wegmann должна передать до середины 2027 года. Норвегия хочет создать тяжелую механизированную бригаду в соответствии с требованиями НАТО и она будет вписываться в национальные планы на случай военного времени.

Также начальник штаба армии Норвегии Ларс Лервик заявил, что он надеется на скорейшее объявление тендера на поставку артиллерийских систем K9 и машины обеспечения K10.

"То, что мы видим сейчас — это то, что нынешняя война в Украине иллюстрирует, что мы должны быть способными оставаться в бою в течение более длительного времени, а это требует объема", — заявил начальник штаба норвежской армии Ларс Лервик о нехватке боеприпасов.

Сейчас Норвегия рассматривает возможность уменьшить нормы запасов боеприпасов на складах, чтобы больше передать их Украине, но это вопрос конфиденциальный. Сейчас идет дискуссия, чтобы увеличить поставки вооружений Киеву, потому что Норвегия увеличила прибыль от продажи газа.

Напомним, 14 июня Норвегия объявила о намерении приобрести 54 танка Leopard 2A8 NOR.

27 мая на выставке вооружений впервые продемонстрировали немецкий новейший танк Leopard 2A8, который имеет лучшие технологические решения.