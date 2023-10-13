"Есть выпускники-2022": свежие офицеры рязанского училища ВДВ массово гибнут в Украине, — офицер ВСУ

На войне в Украине погибли пять лейтенантов ВДВ России, которые менее чем полтора года выпустились из военного училища. Наименее "осторожные" — выпускники 2018 года: их "потеряно" больше всего.

Генштаб ВСУ в отчете за утро 13 октября подтвердил обезвреживание более 250 тыс. российских солдат. В частности, за прошедшие сутки враг потерял 1030 ед. живой силы. Между тем в сети решили подсчитать, сколько из этих потерь — выпускники рязанского училища ВДВ. Подполковник ВСУ Анатолий Штефан публиковал результаты подсчета, которые показывают, что в Украине погибли 22-23-летние выпускники. Об этом подполковник написал в Telegram-канале.

В заметке размещено пять страниц со списком погибших выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала Василия Маргелова: "рязанского училища ВДВ", указал Штефан.

На страницах указано, что каждый год училище выпускает около 500 офицеров ВДВ. Приводится статистика погибших по годам. Статистика свидетельствует, что больше всего погибло выпускников 2018 года — 56 чел. (возраст — около 27-28 лет). Самые свежие данные — за 2022 год: погибло 5 чел.

Офицеры ВДВ РФ — лейтенанты и старшие лейтенанты — перечислены в списках поименно:

2022 год — 5 чел;

2021 — 22;

2020 — 19;

2019 — 14;

2018 — 56.

Подсчет показывает, что в 2018 году ориентировочно погибла десятая часть процентов выпускников рязанского училища.

Суммарно — 116 российских лейтенантов и старших лейтенантов. Неизвестный автор, опубликовавший первоначальный список, отметил, что эти солдаты хотели вернуть "истинно русские земли" и теперь они их "получили сполна".

Потери РФ — детали

Отметим, согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW) российское командование пытается скрыть потери ВС РФ, которые они несут в боях под Авдеевкой. Украинский военный из легиона "Свобода" подтвердил, что враг перебросил на этот участок фронта около трех батальонов живой силы, а также бронемашины. Цель противника — взять в клещи позиции Сил обороны.

Между тем Кремль не планирует пополнять потери путем объявления всеобщей мобилизации. В частности, президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ имеет достаточное количество добровольцев-контрактников. Тем временем Минобороны объявили осенний призыв в ряды российской армии: планируют получить более 100 тыс. новобранцев.

Напоминаем, россияне, которые вернулись с войны в Украине, встречаются на родине с непониманием своих соотечественников. В частности, их систематически избивают и убивают. Крайний известный случай — в Санкт-Петербурге "ветеран" посреди ночи подрался с прохожим. Другие инциденты завершились смертью экс-военного ВС РФ: событие произошло в Екатеринбурге.