Ждут команды: ЦАХАЛ собрал ударную колонну военной техники возле сектора Газа (видео)

Израильская бронетехника готовится принять участие в антитеррористической операции ЦАХАЛ, свидетельствует видео. Часть машин стоит на открытой местности, часть — движется в неизвестном направлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила население Сектора Газа о необходимости эвакуироваться на юг, чтобы не попасть под контртеррористический удар. Кроме того, анонсированы рейды вглубь укреплений ХАМАС с целью освобождения заложников. Тем временем на границе с Газой замечены колонны военных машин израильтян. В деталях ситуации в Израиле разобрался Фокус.

В сети опубликован ряд видео, на которых видно израильскую бронетехнику. На первом видео — неподвижные ряды машин, ориентировочно можно насчитать около 30 ед. На втором — колонна из 11 машин, которая движется по пустынной дороге. Отмечается, что кадры свидетельствуют о подготовке ЦАХАЛ начать спецоперацию в Секторе Газа. Также указывают, что машины находятся на открытом пространстве, не опасаясь нападения сверху.

Пока неизвестно, в какой именно местности возле Сектора Газа заметили колонны бронемашин ЦАХАЛ. Пресс-служба израильской армии в ленте новостей не упоминает об этом, лишь указывает на обезвреживание боевиков, которые стреляли из минометов с территории Ливана.

Война в Израиле — детали

Отметим, ЦАХАЛ готовится ликвидировать ячейки террористов ХАМАС и территории Сектора Газа после событий, которые произошли утром 7 октября. В тот день на территорию Израиля ворвалось полторы тысячи боевиков-праворадикальных исламистов. В течение нескольких часов они убили около 1200 израильтян, взяли в заложники — около 150.

Правительство Израиля ввело в действие пункт закона, согласно которому Армия обороны Израиля получила широкие полномочия для противодействия террористам. Глава правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что страну ожидает длительная война.

Тем временем ЦАХАЛ начал наносить точечные удары по штабам ХАМАС в Секторе Газа: бьет ракетами по зданиям, где скрываются командиры террористов. Вместе с тем над страной нависла угроза нападения с севера — начались обстрелы боевиков "Хезболлы" с территории Ливана и Сирии.

В пятницу 13 октября сторонники ХАМАС провели демонстрации в поддержку боевиков: толпы мужчин из Ливана и Иордании вышли на улицы и выкрикивали соответствующие лозунги. Во Франции и Иордании, чтобы их успокоить, полиции пришлось действовать силовыми методами.

Между тем Армия Израиля призвала эвакуироваться 1 млн жителей сектора Газа — они могут выехать через ККП в направлении Египта.

Напоминаем, международная организация Human Rights Watch выразила протест против возможного использования ЦАХАЛ зажигательных боеприпасов с фосфором. Между тем в Израиль прибыл министр обороны США, который заявил, что действия террористов из Сектора Газа — это зло. США полностью поддерживает действия Израиля для преодоления этой угрозы, говорится в заявлениях чиновников.