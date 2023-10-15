СМИ показали боевую "работу" лазерной системы ПВО: ЦАХАЛ это не подтверждает (видео)

В Сети распространяли видео, на котором, как сообщалось, Израиль впервые применил лазерную систему ПВО "Железный луч". В ЦАХАЛ информацию не подтвердили.

В Сети показали видео, на котором, как утверждалось, Израиль впервые показал кадры боевой работы лазерной системы ПВО "Железный луч" для перехвата ракет из Газы. Видео распространили в Х (бывший Twitter).

Позже журналист Итай Блюменталь со ссылкой на свои источники сообщил, что в сфере безопасности не подтверждают использования Израилем ПРО "Железный луч".

"По данным проверки у силовиков, никаких перехватов ракет с использованием лазерного луча не было", — написал журналист у себя в Х.

Как известно, израильская система "Железный луч" прошла испытание в 2022 году. Ее разрабатывали как дополнение к системе "Железный купол". Как заявляли представители компании Rafael, новое оружие может захватывать цель со скоростью света и уничтожить ее в течение 5 секунд на расстоянии до 7 км. Ученые предполагали, что конечная мощность лазера после всех испытаний будет составлять сотни киловатт.

Помимо эффективности "Железного луча", один перехват лазерной ПРО будет обходиться 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО "Железный купол", которая обходится в 50 тысяч долларов.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. Сообщалось о запуске более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года. Также страны намерены держать полную блокаду Сектора Газы, отключив подачу воду.

США намерены активно поддерживать Израиль в противостоянии ХАМАС. Недавно в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон намерен отправить в Израиль 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, чтобы укрепить находящиеся там американские войска.

В Белом доме также не исключают, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения заложников, хотя, по словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби в настоящее время таких планов нет. Предположительно, ХАМАС удерживает в заложниках более 100 человек, включая мирных жителей, израильских солдат и неизвестное количество американцев.

В Госдепартаменте сообщали о 15 американских граждан, которые остаются пропавшими без вести. Однако официальные лица США не уверены, что все они находятся в заложниках ХАМАСа.