В лоукостере Wizz Air рассказали, что произошло с их самолетами во время войны в Украине

Как рассказали в пресс-службе венгерской авиакомпании, в Киеве остались три из четырех самолетов. При этом на двух из них сняли двигатели.

На момент начала полномасштабного вторжения Росси четыре самолета венгерской авиакомпании Wizz Air находились в Украине, но только один из них был успешно эвакуирован из Львова. Об этом сообщает издание avianews.

Так, в конце февраля 2022 года в Украине на базе Wizz Air находились четыре пассажирских самолета Airbus A320. По информации, предоставленной пресс-службой лоукостера, ни один из этих воздушных судов не пострадал во время конфликта.

Недавно глава авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал, что авиаперевозчику удалось эвакуировать один из самолетов из Львова, в то время как из трех самолетов, находившихся в Киеве, в хорошем состоянии остался только один.

В авиакомпании пояснили, что с двух из этих самолетов были сняты двигатели, и их отправили в Польшу. Однако третий самолет в Киеве все еще остается с двигателями.

"Wizz Air может снова установить эти двигатели на эти самолеты и снова полететь на них после проведения необходимых технических проверок", — отметили в авиакомпании.

Как самолет Wizz Air доставили в Польшу

При этом в начале войны один из авиалайнеров компании находился в аэропорту Львова. 13 сентября 2022 года лоукостер успешно провел его эвакуацию в Польшу, где самолет был доставлен на базу авиаперевозчика в Катовице. Во время перелета над Украиной пилоты отключили передатчик сигналов.

Остальные три самолета сейчас находятся в аэропорту "Киев" (Жуляны), рассказали в пресс-службе лоукостера.

Ранее Фокус более детально писал о том, как самолет лоукостера Wizz Air A320 HA-LWS покинул Львов.

Также в феврале 2023 года сообщалось, что Wizz Air с 14 марта приостановил все полеты в Молдову и из страны. В своем заявлении авиакомпания сосалась на то, что воздушное пространство над республикой является небезопасным.