Повреждены 50 домов: в Полтавской ОГА рассказали о последствиях удара РФ по Миргороду (видео)

Для удара по Миргородскому району россияне использовали и дроны-камикадзе, и авиаракеты, и баллистику. Силам ПВО ВСУ не удалось перехватить часть снарядов, поэтому в регионе есть значительные разрушения.

В ночь с 15 на 16 октября командование ВС РФ осуществило массированный обстрел территории Украины тремя видами оружия. В частности, использовали дроны-камикадзе Shahed-136, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом враг оказался Миргород на Полтавщине. О деталях очередных российских преступлений рассказал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Комментарий относительно разрушений в ночь на 16 октября прозвучал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам чиновника, воздушная тревога в области продолжалась около четырех часов. В Миргородском районе слышали взрывы, в регионе работали силы ПВО. Пронин заявил, что россияне не попали по гражданской и военной инфраструктуре. Взрывами повреждены 50 домов. Пострадали три человека, среди них — 10-летний ребенок. Никто не погиб.

"В регионе работают комиссии, которые обследуют поврежденное имущество. Спасатели доставали пострадавших людей из-под завалов. Все пострадавшие доставлены в больницы в состоянии средней тяжести", — сказал чиновник.

Отметим, состоялась не первая атака ВС РФ на Миргород в течение последних шести месяцев. О предыдущих ударах по региону, в котором расположен Миргородский аэродром, писал Фокус в статьях от 10 июня и 5 октября. Минобороны ВС РФ в отчете о действиях России в ночь на 16 октября прямо признало, что целилось в аэродром.

Ночной обстрел 16 октября: детали

Отметим, в утреннем отчете Воздушных Сил ВСУ указано, что россияне 15-16 октября запустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 беспилотников: вместе — 18 воздушных целей. Силы ПВО обезвредили 11 из 12 Shahed-136 и две из пяти Х-59: вместе — 13 целей. Таким образом, эффективность ПВО составила — 72% в целом и 92% для "Шахедов".

Между тем расследователи СМИ опубликовали ориентировочный маршрут российских ракет во время крайнего ночного удара. Маршрут построен на основе сообщений мониторинговых каналов и сообщений украинского командования. Видно, что враг целился по двум аэродромам: под Староконстантиновым в Хмельницкой области и под Миргородом на Полтавщине. При этом по Миргороду летели "Шахеды" с юга, а также баллистические и авиационные ракеты, которые пересекли границу с Белгородской областью РФ — то есть, с востока. В то время как на Староконстантинов направлялись дроны, запущенные с юга.

Маршрут ракет и дронов-камикадзе ВС РФ в ночь с 15 на 16 октября 2023 года Фото: texty.org.ua

Отметим, представитель Воздушных Сил Юрий Игнат 13 октября отметил, что россияне взяли оперативную паузу, чтобы собрать определенное количество ракет для массированных ударов по Украине. По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, ожидаются обстрелы по энергетической инфраструктуре.

Напоминаем, власти РФ пытаются избежать объявления всеобщей мобилизации, которую нужно провести на фоне больших потерь на фронте в Украине. В британской разведке рассказали, что потери пытаются компенсировать за счет частных военных компаний, куда за деньги набирают добровольцев. Между тем во время штурма Авдеевки ВС РФ потеряли целую бригаду, то есть около 1 тыс. человек. Также подтверждена потеря шести десятков танков и бронетранспортеров.