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"Если скулит — бросай гранату": 3 ОШБр показала зачистку возле Бахмута (видео)

Диана Бондаренко
Штурмовики показали стрелковый бой возле Бахмута

Во время стрелкового боя украинские штурмовики применяли гранаты для того, чтобы ликвидировать российских военных. Бойцам удалось уничтожить по меньшей мере двух оккупантов и одного ранить.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как зачищали блиндажи с российскими военными возле Андреевки Бахмутского района Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Если пид*р скалит — бросай еще гранату", — говорилось в сообщении.

Бойцы первого механизированного батальона 3-й ОШБр зачищали блиндажи с врагом возле Андреевки. В частности, в ближнем стрелковом бою украинские штурмовики применяли гранаты для того, чтобы окончательно ликвидировать военных оккупационной армии, которые засели внутри укреплений.

В ролике военные показали, как вели стрелковый бой с врагом. Сначала штурмовики применяли автоматы, а затем "добивали" врага гранатами. В результате удачных штурмовых действий украинским бойцам удалось уничтожить по меньшей мере двух российских военных и одного ранить.

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Напомним, 12 октября появилось видео того, как бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады наносили удачные удары по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации возле Отрадовки, недалеко от Бахмута Донецкой области. В мониторинговом сообществе DeepState отметили, что бои продолжались в районе Андреевки. В частности, украинским военным удавалось преодолевать оборону ВС РФ.

13 октября украинские военные показали, как уничтожили четыре российских танка и грузовик "Урал" и Бахмутском направлении. По военной технике ВС РФ отработали бойцы 28-й ОМБр и 120-го ОРБ. Кроме этого, военные ликвидировали живую силу противника.