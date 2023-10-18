Минимум 150 целей: экс-дипломат рассказал, сколько ракет ATACMS нужно Украине

По мнению экс-дипломата Чалого, США выбрали оптимальное время, чтобы объявить о предоставлении Украине ракет ATACMS. Информация появилась именно тогда, когда Путин встречался с Си Цзиньпином и говорил о своей победе.

В Министерстве обороны США 18 октября подтвердили, что предоставили Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Позже стало известно, что их предоставили не более 20 ед. Экс-дипломат и глава правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый прокомментировал действия американского правительства. По его мнению, в Крыму слишком много целей, чтобы предоставлять такое незначительное количество ракет. Заявление Чалого прозвучало в эфире "Украинского радио".

По мнению Чалого, правительство США выбрало самое удачное время, чтобы объявить о предоставлении ATACMS. В частности, именно сейчас президент РФ Владимир Путин полетел в Китай, чтобы рассказать главе КНР Си Цзиньпину о своих успехах в Украине.

"Во время разговора руководителей России и Китая Путин очевидно убеждал своего сюзерена, что он побеждает и "разрывает на куски" всю Украину", — предположил экс-посол.

Тогда же американцы подтвердили, что и дальше будут поддерживать Украину. И именно в этот момент появились заявления об успешном ударе ракет в 100 км от линии фронта.

Глава кризисного центра отметил: "В Штатах как раз пауза в работе Палаты представителей, поэтому было метко это сделано".

С другой стороны, Украина получила лишь 20 ракет, напомнил экс-дипломат. Между тем в Крыму есть 150 объектов ВС РФ, для уничтожения которых нужно было бы 500 ракет. Чалый уверен, если подобное оружие пойдет потоком, то это поможет сбалансировать ситуацию. Утверждает, что это особенно важно после заявления Путина о возможности использования баллистических ракет "Кинжал".

"Путин сказал о применении "Кинжалов" из Черного моря, но нам нужно не 20 таких ракет, а 500", — заявил Чалый.

Отметим, на карте объектов ЧФ РФ в Крыму указано 232 точки, связанных с Черноморским флотом и Вооруженными Силами РФ. В течение более 600 дней Силам обороны удалось нанести 95 ударов по аннексированной территории, свидетельствуют отметки на этой карте.

ATACMS в Украине: детали

17 октября около шести утра Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударе по авиабазам ВС РФ в 100 км от линии фронта. К концу суток стало известно, что удар, в результате которого уничтожено девять российских вертолетов, могли нанести дальнобойными ракетами ATACMS.

На следующий день Пентагон официально подтвердил, что ATACMS уже в Украине — их отправили тайно и в небольшом количестве. Однако предупредили, что в будущем не будут анонсировать подобные действия.

Пока разворачивались эти события президент РФ Путин находился в Китае и встречался с Си Цзиньпином. По итогам трехчасового общения глава Кремля заявил, что планирует заключить семилетнее соглашение о сотрудничестве с КНР. Также заверил, что ATACMS никак не повлияют на войну, в которой он вроде бы уже выиграл.

Также Путин предупредил о возможности использования самолетов МиГ-31К для "патрулирования" Черного моря. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заверил, что заявление о МиГ-31Г и возможность использования баллистических ракет "Кинжал" направлены на НАТО, а не на Украину.

Напоминаем, OSINT-расследователь рассказал о новых попытках командования ВС РФ уберечь побережье Крыма от действий Сил обороны Украины. В частности, для этого враг пытается использовать боевых дельфинов, который перебазировал на новую военную базу. Между тем философ Фрэнсис Фукуяма сделал прогноз относительно судьбы Украины: заявил, что она продолжит существование"как второй Израиль".