"Бумаги не пожалели": ВС РФ ударили по Херсонщине снарядом с неожиданным содержимым (фото)
Российское войско запустило снаряд, который должен был передать послание украинским бойцам. Председатель ОВА Александр Прокудин продемонстрировал "ударное" сообщение, в котором враг даже пожелал украинцам "успеха".
19 октября российские оккупанты выпустили по правобережной части Херсонской области снаряд с неожиданным наполнением. Вместо боеприпасов вокруг рассыпались вражеские агитки. Деталями поделился председатель областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, удар был направлен на сознание украинских бойцов. В послании от врага говорилось, что ВСУ воюют за интересы США и должны сделать "правильный выбор". Таким, по мнению захватчиков, является "воссоединение с братским народом" и совместная борьба против "фашизма". В качестве примера для подражания авторы "агитпрома" вспомнили "дедов и прадедов".
"Вот как еще объяснить фашистам, что они и есть фашисты?! Что ж, бумаги не пожалели. Для разжигания костра сгодится", — написал Прокудин.
Глава Херсонской ОВА отметил, что это обращение от оккупантов было более грамотно написано. Он предположил, что вскоре россияне смогут овладеть украинским языком.
Напомним, 18 октября российские пропагандисты заявили, что Силы обороны зашли на левобережную часть Херсонской области. В стране-агрессоре предположили, что наступление может быть призвано отвлечь внимание ВС РФ от других частей фронта.
19 октября Генштаб ВСУ в своей сводке намекнул на продвижение защитников на ныне захваченном левобережье.