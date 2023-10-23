РФ атаковала Украину дронами Shahed: взрывы прогремели в трех областях, подробности

Российское командование использовало две группы "Шахедов", чтобы атаковать Украину. Одна двигалась в направлении Затоки, другая — в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

В ночь с 22 на 23 октября ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136, которые угрожали ряду южных и центральных областей. Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях. В деталях ночных событий разобрался Фокус.

Первая информация о движении российских "Шахедов" Воздушные Силы ВСУ опубликовали около 1:00. Первой под ударом дронов оказалась Одесская область. Между тем другая группа дронов начала продвигаться к центру Украины и на запад.

О взрывах сообщили мониторинговые каналы трех областей — Одесской, Кировоградской, Хмельницкой. ОВА деталей обстрела пока не сообщили.

Воздушные Силы ВСУ не публиковали информацию о количестве дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала в ночь на 23 октября.

Ночная атака РФ: детали событий 23 октября

После первых публикаций о дронах над Одесской областью в 1:00, через 45 минут они оказались над Кировоградщиной, далее — над Черкасской областью.

Около 3:00 вражеские беспилотники свернули в направлении западных областей, пояснили украинские военные. Тем временем мониторинговые каналы указали на угрозу Хмельницкой области, где расположен Староконстантиновский аэродром.

В мониторинговых пабликах рассказали о звуках взрывов, которые могут свидетельствовать о работе сил ПВО. В частности, в 1:20 слышали громкие звуки в Одесской области, в 2:53 — в Кировоградской области, в 5:30 — в Херсонской области.

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Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил угрозу для жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов. О последствиях работы ПВО чиновник не рассказывал. Первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин указал, что над областью работала ПВО. В Кировоградской ОГА информацию о ситуации в регионе пока не публиковали.

Военные администрации — об атаке 23 октября Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 22 октября ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетой С-300. Ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, убив шесть человек и ранив 16. Убитым было от 21 до 31 года, рассказали в компании.

Напоминаем, представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о новой конструкции беспилотников, которые использует РФ на войне в Украине. По его словам, беспилотники содержат моторы, которые свободно продаются на Aliexpress. 21 октября украинское командование рассказало о новой тактике российских обстрелов: противник использует сразу несколько видов ракет, чтобы истощить силы ПВО.