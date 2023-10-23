"Стопроцентный результат": в ВСУ показали эффектные кадры боевой работы ЗРК HAWK (видео)

По словам командующего ВС Николая Олещука, оружие, переданное западными партнерами, доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук показал кадры боевой работы ЗРК HAWK минувшей ночью. Эффектное видео он продемонстрировал в своем Telegram-канале.

"Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону!" — написал он.

Кроме того, Олещук отметил, что западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя.

По его словам, на видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, которая рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо.

"Спасибо всем защитникам неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами! Усиливаем ПВО, защищаем страну! Итого – к победе!" — подытожил он.

Что стоит знать о ЗРК Hawk

Это мобильный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности MIM-23 HAWK: который был принят на вооружение США в 1960 году. С тех пор комплекс прошел несколько модернизаций.

Первый вариант комплекса имел дальность поражения целей до 25 километров, по высоте — до 13700 метров. После модернизации максимальная дальность перехвата целей выросла до 40 километров, высота — до 18 километров. Во времена холодной войны был основным зенитным комплексом для США и стран НАТО. Сейчас находится на вооружении у почти 20 стран.

Испанские ЗРК Improved HAWK с 2021 года проходят поэтапную модернизацию по программе Hawk 21. Дальность уничтожения целей у усовершенствованной и более компактной модификации комплекса составляет до 45-50 километров, высотность цели — до 20 километров. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136, которые угрожали ряду южных и центральных областей. Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

А в ночь на 22 октября ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетой С-300. Ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, убив шесть человек и ранив 16. Убитым было от 21 до 31 года, рассказали в компании.

Напоминаем, представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о новой конструкции беспилотников, которые использует РФ на войне в Украине. По его словам, беспилотники содержат моторы, которые свободно продаются на Aliexpress. 21 октября украинское командование рассказало о новой тактике российских обстрелов: противник использует сразу несколько видов ракет, чтобы истощить силы ПВО.