Подключили ФСБ: в РФ недовольны срывом поставок оружия из Беларуси в Иран, — Центр нацсопротивления

Из-за задержки запчастей для иранского оружия российская армия не получила военного снаряжения, за которое уже заплатили деньги, сообщает белорусское подполье. Российские спецслужбы требуют у белорусского КГБ наказания виновных.

Согласно плану Кремля, военно-промышленный комплекс Республики Беларусь должен был поставлять Ирану запчасти для оружия, после чего Россия получала оружие от иранцев. Однако белорусские заводы сорвали поставки, поэтому ВС РФ не имеет снаряжения, на которое рассчитывали. Чтобы отыскать виновных, привлекли ФСБ. О ситуации с белорусско-иранским и ирано-российским сотрудничеством в области ВПК сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) на своем портале.

В заметке указано, что Центр получил информацию от белорусского подполья, которое следит за экономически-политической ситуацией на территории союзника России. Подпольщики рассказали, что ВПК Беларуси не справился с поставками продукции военного назначения, которая должна была пойти в Иран. В обмен на эту продукцию РФ получила бы иранское оружие, за которое было уплачено авансом, говорится в сообщении на сайте ЦНС.

Подразделение ФСБ РФ, курирующее этот сектор, обвиняет КГБ в сложившейся ситуации. Российские спецслужбы требуют у белорусов, чтобы они начали расследование и надавили на директоров предприятий ВПК. Подчеркивают, что нужно отыскать и наказать виновных.

Между тем в украинском Центре национального сопротивления объяснили, какого именно снаряжения ожидают в Иране:

запчасти для РСЗО — модернизированные трубы для пусковых установок;

запчасти для беспилотников;

средства РЭБ;

средства автоматизированного управления войсками.

Оружие РФ: детали

Отметим, согласно отчетам украинской и западной разведок, ВС РФ получает от Ирана дроны-камикадзе Shahed-136, которыми обстреливается Украина. Кроме того, летом 2023 года в эту азиатскую страну ездил министр обороны России Сергей Шойгу: ему показывали иранские системы пуска баллистических ракет и другое снаряжение, которое понадобилось бы РФ на войне в Украине.

Тем временем президент России Владимир Путин осенью встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве: КНДР может получать российские продукты, а российская армия — корейские боеприпасы, рассказали СМИ.

Северокорейские снаряды уже заметили на войне в Украине. В частности, их использовали во время штурмовых действий под Авдеевкой, свидетельствуют данные с поля боя.

Напоминаем, Путин принял участие в международном китайском форуме "Один пояс, один путь". После встречи с главой Китая Си Цзиньпином российский политик анонсировал масштабное соглашение, которое заключат как можно быстрее. Между тем западные СМИ проанализировали действия КНР и РФ и отметили, что страны планируют использовать ситуацию для ослабления США, которые выступили в защиту Израиля и могут попасть в прямое противостояние с Ираном.