Украина могла бы закончить войну в 2022 году: экс-командир "Айдара" назвал условия

На поле боя в Украине сейчас есть равенство в вооруженных возможностях обеих армий, считает Евгений Дикий. Теперь идет соревнование, у кого раньше закончатся люди для продолжения войны.

В 2022 году Украина имела шанс завершить войну с РФ, если бы не было двух факторов, которые этому помешали. В частности, речь идет о мерах всеобщей мобилизации в РФ и темпах поставок западного оружия украинским Силам обороны. Об этом заявил экс-командир добровольческого батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН.

Дикий назвал два фактора, которые затянули войну в Украине. По его мнению, первый фактор — это мобилизация, которую в РФ объявили осенью 2022 года. Тогда в ряды ВС РФ попали около 400 тыс. человек, которых начали бросать в бои как "пушечное мясо".

Второй фактор — задержка с предоставлением западного оружия. Экс-командир "Айдара" отметил, что если бы оружие прибывало вовремя, то война могла бы закончиться еще год назад. На сегодня он даже не может спрогнозировать, когда закончатся боевые действия в Украине.

"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год".

Также военный эксперт пояснил, что сейчас есть паритет в оружии между ВС РФ и ВСУ. Однако есть существенная разница в потерях во время боев. Поэтому, считает экс-военный, сейчас происходит соревнование, "у кого закончится человеческий ресурс".

"Соотношение потерь можно подсчитать. Эти соотношения потерь такие: там, где мы наступаем 1:3, там, где защищаемся у них могут быть в 5 раз больше потери", — сказал Евгений Дикий.

Война в Украине: детали

Отметим, осенью 2023 года РФ до сих пор оккупирует 108 тыс. кв. км территории Украины. В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 октября указано, что враг атакует на нескольких участках фронта на востоке, особенно сосредотачиваясь на оккупации Авдеевки к северо-западу от Донецка.

Тем временем продолжаются контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях. В частности, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил продвижение Сил обороны западнее Вербового. Позже он также заявил, враг пытался вернуть утраченные позиции, но у него ничего не получилось.

Кроме того, на левобережье Херсонщины расширился плацдарм ВСУ, подтвердили военные аналитики. Сейчас площадь плацдарма между Алешками и Новой Каховкой — около 200 кв. км.

В то же время происходят воздушные и морские атаки украинского командования на оккупированный россиянами Крым. Днем 30 октября стало известно о ряде взрывов, которые прозвучали в разных частях полуострова. В частности, их слышали над Севастополем, возле авиабазы под Новофедоровкой, а также в Саках и Евпатории. При этом представители российской власти заверили, что сбили все воздушные и морские цели.

Напоминаем, 29 октября стало известно о гибели девяти человек в оккупированной Волновахе, среди погибших — двое детей. Позже в сети опубликовали фотографии с места событий и рассказали, что убийцами являются "кадыровцы", которые использовали оружие с глушителями.

В ночь на 30 октября в РФ произошли беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане. Полторы тысячи россиян напали на самолет, прибывший из Израиля — пытались помешать людям, которые прибыли из охваченной войной страны. После этого губернатор Дагестана заявил, что видит в событиях "украинский след".