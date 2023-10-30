400 "подарков" оккупантам: в ССО рассказали, к каким "громким" атакам приложили руку (видео)

В новогоднюю ночь российское войско потеряло в Макеевке несколько сотен своих бойцов. Как выяснилось, к этой и некоторым другим "внезапным потерям" ВС РФ были причастны ССО.

Удар по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь стал возможен благодаря усилиям Сил специальных операций. Об этом в интервью, обнародованном 30 октября, рассказал командующий ССО генерал-майор Виктор Хоренко.

"Надо вспомнить операции, которые были проведены даже в новогоднюю ночь. Это город Макеевка, когда был поражен большой логистический центр противника, где он накопился и должен был применять новые подразделения на нашей территории, которые были переброшены с территории России. Во время которого было уничтожено и получили "подарки" — своих 400 черных пакетов. И около 300 были ранены, уже не считая технику и другое вооружение. Это очень большие потери", — сказал он.

Также командующий ССО вспомнил удар по севастопольской бухте, в которой находились подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

"Названия такие символические. И все же работа на лицо. Все тонкости этой операции, я думаю, со временем мы раскроем", — отметил Хоренко.

Он подтвердил, что ССО бьют российские силы и на земле, и на воде, и в небе. Более того, оккупантов достают в их штабах. В частности, командующий, напомнил об ударе Сил обороны по Черноморскому флоту в Севастополе.

Также Хоренко перечислил атаки на вражеские авиационные силы, в которых сыграли определенную роль ССО. В частности, речь идет об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске, Мелитополе и Саках.

"Удары по их аэродромам стали повседневной обыденностью", — подчеркнул генерал-майор.

По его словам, враг понес большие и "очевидные" потери.

Комментарий Виктора Хоренко (о спецоперациях ССО — с 19:50)

Напомним, ночью на 1 января СМИ сообщили об ударе по училищу в Макеевке. По данным медиа, там были размещены мобилизованные солдаты ВС РФ.

Уже 2 января в СтратКоме ВСУ подтвердили, что защитники ликвидировали во временно оккупированной Макеевке 400 российских военнослужащих. Еще почти 300 вражеских бойцов получили ранения.