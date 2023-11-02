Под Угледаром отбили попытку штурма ВС РФ: Зеленский рассказал об атаках россиян (фото)

По словам президента, на юге продолжается наступление Сил обороны Украины. Глава государства не детализировал, идет ли речь о возможном наступлении на Херсонском направлении.

Подразделения ВС РФ пытались штурмовать позиции Сил обороны под Угледаром в Донецкой области. Украинские воины удержали позиции, уничтожив несколько десятков единиц российской техники и живую силу. О ситуации под Угледаром, а также под Авдеевкой и на юге, говорится в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

В заметке указано, что Зеленский провел селекторное совещание по ситуации на фронте. Во время совещания ему доложили об отражении штурма под Угледаром. Россияне во время попыток штурма потеряли "десятки единиц техники, много убитых и раненых".

Также президент сообщил о боевых действиях на других участках фронта. В частности, под Авдеевкой бойцы Сил обороны держат позиции. Тогда как на юге "продолжаются наступательные операции". Идет ли речь о левобережье Херсонщины, политик не уточнил.

Еще один вопрос, которого коснулись во время совещания — функционирование "зеленого коридора". Зеленский указал, что Украина финализирует переговоры по страхованию судов, которые будут заходить в украинские порты.

Других деталей боев в заметке президента нет.

Селекторное совещание у Зеленского 2 ноября 2023 года Фото: Скриншот

Война РФ — детали

В сети отыскались фотографии, которые могут иллюстрировать заявление Зеленского о попытках штурма под Угледаром. Пока нет официального подтверждения, где именно и когда их сделали. В подписи указано, что это — публикация 72 ОМБр "Черных Запорожцев", которые показывают потери ВС РФ под Угледаром.

Ситуация под Угледаром — российская техника Ситуация под Угледаром — две бронемашины ВС РФ

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 ноября 2023 года указано, что подразделения ВС РФ безуспешно штурмовали в направлении Старамайорского. Накануне украинское командование рассказало о попытках вражеского штурма Пречистовки и Золотой Нивы. Перечисленные населенные пункты — на Шахтерском направлении в 9 км к западу от Угледара.

На онлайн-карте боевых действий DeepState указано, что в течение последних нескольких недель отсутствуют изменения линии фронта на Шахтерском направлении.

Линия фронта под Угледаром по состоянию на 2 ноября 2023 года Фото: Deep State

Отметим, Генштаб ВСУ еще в начале лета сообщал об успехах ВСУ под Угледаром — тогда заявили о некотором продвижении Сил обороны возле этого населенного пункта. Между тем зимой 2023 года именно возле этого города российская армия потеряла несколько десятков единиц техники и сотни человек живой силы, пытаясь его оккупировать. В сентябре 2023 года СМИ рассказали об авиабомбе, которую россияне сбросили на Угледар — тогда погибли три человека.

Населенные пункты, о которых говорится в ноябрьских отчетах украинского командования, расположены в десятке километров от прорыва под Великой Новоселкой — одним из направлений наступательных попыток ВСУ.

Напоминаем, во время обстрелов юга Украины ВС РФ используют управляемые авиаракеты Х-59: эксперт объяснил, почему они опасны. Между тем в оккупированном Энергодаре в Запорожской области обнаружили рой дронов неизвестного происхождения.