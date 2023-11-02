"F-16 прибыли в Украину": российские блогеры заявили о появлении истребителей для ВСУ (фото)

По мнению пропагандиста из РФ, истребитель 4 поколения F-16 ничем не угрожает российской авиации. При этом признал, что они имеют дальнобойные ракеты для охоты на самолеты МиГ-30 и А-50 ВС РФ.

В Украину уже якобы прибыли пять истребителей F-16, которые пересекли границу в разобранном состоянии, заявил российский военкор в Telegram-канале "Рыбарь".

Сообщение военкора опубликовано утром 2 ноября. Автор указывает, что якобы ночью границу Украины и Польши пересекли грузовики, которые везли два разобранных истребителя F-16. По его мнению, ВСУ уже имеют пять самолетов 4 поколения, способных противостоять российской авиации.

Корреспондент успокоил своих читателей относительно того, есть ли опасность для армии страны-агрессора. Пытался убедить, что истребитель 4 поколения F-16 Falcon — это не "вундервафля". Впрочем признал, что самолет имеет ракеты AIM-120D, способные достать россиян на расстоянии 180 км.

По мнению автора сообщения, F-16 — это "обычная техника", которая будет уничтожать российские МиГ-30 и А-50.

Сообщение о поступлении F-16 в Украину Фото: Скриншот

Украинское военное командование не сообщало о поступлении самолетов F-16.

F-16 для Украины — детали

Отметим, представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что Украина получит истребители F-16 не раньше весны 2024 года. По его словам, в первой партии будет шесть таких воздушных судов.

Между тем летом президент Украины Владимир Зеленский посетил несколько стран ЕС, пытаясь собрать"самолетную коалицию". Главе государства удалось получить заверения от Дании, Румынии, Нидерландов, Великобритании, а также США, что самолеты будут, нужно только научить украинских пилотов. В сентябре-октябре стало известно о прибытии первых украинских пилотов, которые начали обучение на самолетах F-16.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября заявил, будто ВС РФ уже уничтожили 37 самолетов ВСУ и легко справятся с F-16. На это заявление ответили в ГУР Минобороны: отметили, что это "выдумка", которая напоминает об аналогичных сообщениях о "Киеве за три дня".

Военные эксперты отмечали важность получения истребителей F-16 для поддержки ВСУ. Указывали, что самолетов этого типа выпущены тысячи штук, следовательно, их на дольше хватит для ведения боевых действий.

Кроме того, в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, опубликованной 1 ноября 2023 года, отмечается, что Украине необходимо иметь современную авиацию, чтобы получить преимущество в войне с РФ.

Напоминаем, в сети показали последствия визита украинских FPV-дронов и кассетных боеприпасов на место базирования ВС РФ на Херсонщине. На кадрах с места событий — полностью уничтожена техника оккупантов. В то же время в оккупированной части Запорожской области состоялась еще одна атака беспилотников — их заметили в районе Энергодара.