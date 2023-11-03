Мобилизация в Украине: с какими болезнями могут призвать в ВСУ

Украинцы могут получить три вида повесток вместо четырех. Из-за полномасштабной войны не вручают повестки для призыва на срочную военную службу.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация до 15 ноября. В это время представители территориальных центров и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут вручить повестки военнообязанным. В частности, мужчины призывного возраста могут получить три вида повесток. Фокус разбирался, что ожидает военнообязанных в ноябре.

Таким образом существует четыре вида повесток, однако из-за полномасштабной войны в Украине не вручают повестки для призыва на срочную военную службу. Поэтому в ноябре военнообязанные могут получить следующие повестки:

Повестка для уточнения данных (ее вручают для обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы, прописки. Такой документ не означает мобилизацию, поскольку является процедурой для поддержания актуальной информации о человеке);

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (обязывает гражданина пройти медицинское обследование ВВК, чтобы та определила пригодность или непригодность к военной службе. Заключение комиссии могут использовать для дальнейшего призыва на военную службу или формирования мобилизационного распоряжения);

Мобилизационное распоряжение или "боевая повестка" (считается вызовом для немедленного призыва на военную службу в ВСУ по мобилизации. Такой документ требует от военнообязанного явиться в указанное место и время).

Кроме этого, Министерство обороны Украины в августе приказом №490 утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех. Речь идет о следующих болезнях:

клинически вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомный ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс);

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия);

эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

Напомним, в Украине мужчины должны идти в военкоматы в тот год, когда им должно исполниться 17 лет. Однако призвать на военную службу могут только после достижения совершеннолетия.

28 октября представитель президента Украины в Верховной Раде и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в Украине ежедневно проходят плановые мобилизационные мероприятия. Это необходимо для формирования новых подразделений.