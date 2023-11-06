Ночная атака по югу Украины: в Воздушных силах показали, как сбивали "шахеды" (видео)

По информации командующего ВВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, зенитчики Одесской бригады успешно отработали по вражеским целям.

Зенитная ракетная Одесская бригада воздушного командования "Юг" сбила российские дроны камикадзе в ночь с 5 на 6 ноября. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео работы зенитчиков в Одесской области.

"Поражение ударных беспилотников Shahed-131/136 в небе над Одесской областью. На видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг", – подписал видеоролик Олещук.

Атака по югу Украины в ночь на 6 ноября

В ночь с воскресенья на понедельник россияне атаковали юг Украины дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

По Одессе ВС РФ нанесли удары противорадиолокационной ракетой Х-31П, "Ониксом" и "Искандером-М". В результате пострадал национальный художественный музей, который входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные власти сообщили о пяти пострадавших, получивших осколочные ранения.

На Херсонскую область россияне за минувшие сутки сбросили 87 авиабомб. По словам главы МВД Игоря Клименко, это была самая мощная атака за все время. В результате атак повреждены жилые многоквартирные и частные дома.

Силам обороны удалось уничтожить как минимум 15 дронов-камикадзе Shahed. Также успешно были перехвачены ракеты Х-59, которые противник запустил по Николаевской области.

Напомним, в ночь на 6 ноября ВС РФ нанесли два ракетных удара по Запорожью. Одна из российских ракет попала по частному предприятию, где начался масштабный пожар. Погиб один человек.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 1 ноября ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. За всю ночь российские БПЛА облетели Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Винницкую, Тернопольскую, Львовскую и другие области.