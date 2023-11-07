"Было бы неуместно": Трамп отказался от приглашения Зеленского посетить Украину

По мнению бывшего американского президента, его поездка в Киев может спровоцировать "конфликт интересов" внутри США.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев, чтобы лично оценить ситуацию в стране. Об этом пишет Newsmax.

Дональд Трамп отметил, что с украинским лидером сейчас взаимодействует администрация нынешнего президента США Джо Байдена, поэтому он не хочет "создавать конфликт интересов".

"Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время", — объяснил экс-президент США.

Как отмечают журналисты, Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Украину в ответ на его заявление о том, что, будучи президентом США, он якобы мог бы закончить российско-украинскую войну за "24 часа".

Украинский лидер отметил, что в Киеве были бы "очень рады" визиту Дональда Трампа. По его словам, подобная поездка помогла бы американскому политику лучше понять "некоторые детали".

Напомним, 30 октября Дональд Трамп пообещал не защищать Европу от нападения России, если он победит на выборах в следующем году. Политик напомнил, что этой позиции он придерживался во время своего президентства и не планирует менять ее в будущем.

Ранее, 27 сентября, Дональд Трамп также заявил, что якобы мог предотвратить войну в Украине. По его мнению, основной причиной начала полномасштабного вторжения Российской Федерации стали цены на нефть.