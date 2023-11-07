В Таганроге прогремел взрыв вблизи военного аэродрома, — соцсети (фото)

Взрыв прогремел вблизи аэропорта, где могут находиться самолеты Ил-76 и вертолеты. Очевидцы в соцсетях утверждают, что у них "задрожали дома и окна".

Утром 7 ноября в городе Таганрог прогремел мощный взрыв неподалеку от военного аэропорта. В Telegram-канале"Таганрог. Происшествия" опубликовал фото.

Как утверждают очевидцы, "задрожали дома, окна, земля". В сообщении говорится о том, что так "мог приземлиться" громко самолет. Другие комментаторы предположили, что в локации произошло попадание.

"Остается гадать, что случилось...", — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, вероятно, самолет Ил-76. Возможно сосредоточение на аэродроме и другой авиационной техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не комментировал события в регионе.

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, в Telegram отреагировал на событие. Он отметил, что есть информация что, на аэродроме после взрыва горят вертолеты. По его словам, россияне действительно системно используют аэродром Таганрога для базирования в частности вертолетных подразделений, но не только.

"Системы ПВО, техника к переброске в Украину — все это обильно систематически цветет там", — пояснил Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Взрывы в Таганроге

Россия спрятала свою авиацию в Таганроге после удара ATACMS Украиной. По словам экспертов, россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как "перевалочный пункт" для ремонта своей авиации.

В сентябре жители города Таганрог слышали по меньшей мере два взрыва. Местные паблики предположили, что в регионе активно работают системы ПВО.

30 июля вблизи Таганрога на жилой дом упал неизвестный БПЛА. Власти региона подтвердили информацию о ЧП и заявили, что сейчас устанавливают принадлежность беспилотника.

Напомним, в селе Седово вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв. Удары, вероятно, нанесли ракетами Storm Shadow или ATACMS.