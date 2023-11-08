Удар по Керчи: корабль ВМФ РФ "Аскольд" существенно поврежден, – ISW (видео)

По мнению американских аналитиков, повреждения, которые получил российские ракетоносец, вероятно, сделают его неработоспособным в обозримом будущем.

Удар Сил обороны Украины по российскому судостроительному заводу в городе Керчь, что в оккупированном Крыму, существенно повредил военный корабль Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 7 ноября.

Речь идет о российском носителе ракет "Калибр" проекта 22800 "Аскольд" класса "Каракурт". По данным аналитиков, корабль получил "значительные повреждения", которые могут сделать его неработоспособным в обозримом будущем.

Авторы статье также отметили, что в июне этого года украинцы начали кампанию по уничтожению инфраструктуры ВС РФ в оккупированном Крыму, в частности это касается объектов Черноморского флота РФ.

Удар по заводу в Керчи: что известно

Напомним, 4 ноября российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе была объявлена тревога. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Позже украинская разведка сообщила, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи, удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 6 ноября отметил, что ракетоноситель "Аскольд" даже еще не был принят в состав Черноморского флота РФ, поэтому его можно считать "сверхновым" кораблем серии "Каракурт".